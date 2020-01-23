Автор двух голов Зари в ворота Нефтчи рассказал о задачах от Скрипника

21-летний форвард "Зари" Максим Лунев в спарринге в Турции с "Нефтчи" (Кочкор-Ата) отличился дважды.

Игрок рассказал о самом матче и о задаче, которую главный тренер Виктор Скрипник поставил перед командой на сборы.

В игре с "Нефтчи" (Кочкор-Ата), отмечает Лунев, в составе было много ребят из дубля.

"Мы пытались им помогать, отрабатывали передачи, схемы. Думаю, нам неплохо удавалось контролировать игру, весь второй тайм. В первом были определенные ошибки. А так, нормально - четыре гола.

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Почему долго не могли забить? Просто не везло, не могли попасть, завершить. А так все удавалось хорошо ...Мне больше понравился второй мой гол", - рассказывает Максим.

Выделил нападающий и задачи от коуча Скрипника.

"Тренер говорит, что для нас сейчас важен не результат, а чтобы набрать кондиции. Сделать фундамент, чтобы были силы в ногах и самое главное - в голове", - передает слова тренера Лунев.