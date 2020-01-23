  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Автор двух голов Зари в ворота Нефтчи рассказал о задачах от Скрипника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Автор двух голов Зари в ворота Нефтчи рассказал о задачах от Скрипника

Премьер-лига
(1 голосов)

На сбор

Автор двух голов Зари в ворота Нефтчи рассказал о задачах от Скрипника
Новина українською

21-летний форвард "Зари" Максим Лунев в спарринге в Турции с "Нефтчи" (Кочкор-Ата) отличился дважды.

Игрок рассказал о самом матче и о задаче, которую главный тренер Виктор Скрипник поставил перед командой на сборы.

В игре с "Нефтчи" (Кочкор-Ата), отмечает Лунев, в составе было много ребят из дубля.

"Мы пытались им помогать, отрабатывали передачи, схемы. Думаю, нам неплохо удавалось контролировать игру, весь второй тайм. В первом были определенные ошибки. А так, нормально - четыре гола.

Читайте такжеЗаря в спарринге разгромила Нефтчи

Почему долго не могли забить? Просто не везло, не могли попасть, завершить. А так все удавалось хорошо ...Мне больше понравился второй мой гол", - рассказывает Максим.

Выделил нападающий и задачи от коуча Скрипника.

"Тренер говорит, что для нас сейчас важен не результат, а чтобы набрать кондиции. Сделать фундамент, чтобы были силы в ногах и самое главное - в голове", - передает слова тренера Лунев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Максим Лунев Нефтчи (Кочкор-Ата)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Зоря

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...