Премьер-лига
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Лучший игрок Шахтера 2019 года: Было бы приятнее, если бы остались в Лиге чемпионов
Получил награду
Вратарь Андрей Пятов во время сбора команды в Турции получил награду как лучший игрок "Шахтера" в 2019 году.
Игрок, как положено, отметил, что для него все же главное - не личные награды, а успехи и достижения целей команды.
"Было бы гораздо приятнее, если бы мы остались в Лиге чемпионов", - отметил Андрей.
В то же время Пятов поблагодарил болельщиков.
"Я продолжаю работать, учиться, - говорит кипер. - Надеюсь стать еще сильнее".
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Источник:Ютуб-канал ФК Шахтар
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