Лучший игрок Шахтера 2019 года: Было бы приятнее, если бы остались в Лиге чемпионов

Вратарь Андрей Пятов во время сбора команды в Турции получил награду как лучший игрок "Шахтера" в 2019 году.

Игрок, как положено, отметил, что для него все же главное - не личные награды, а успехи и достижения целей команды.

"Было бы гораздо приятнее, если бы мы остались в Лиге чемпионов", - отметил Андрей.

Читайте также Пятый для Пятова: вратарь стал лучшим игроком матча с Аталантой

В то же время Пятов поблагодарил болельщиков.

"Я продолжаю работать, учиться, - говорит кипер. - Надеюсь стать еще сильнее".