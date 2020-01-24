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Датский легионер забил за Динамо впервые с сентября 2018-го. Получилось эффектно. ВИДЕО

Премьер-лига
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Миккель Дуелунд наконец залечил травмы

Датский легионер забил за Динамо впервые с сентября 2018-го. Получилось эффектно. ВИДЕО
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Игрок молодежной сборной Дании Миккель Дуелунд перешел из "Мидтьюлланда" в "Динамо" в августе 2018-го. Уже в четвертом своем матче за бело-синих (первый в основе) отметился забитым мячом - его удар принес победу над "Арсеналом-Киев". Параллельно Миккель удачно играл в составе молодежной сборной своей страны, забивая, например, Испании. Однако матч с "Яблонцем" в Лиге Европы стал роковым - Дуелунд получил травму, сыграв лишь девять минут. С тех пор датчанин больше лечился, периодически появляясь в составе динамовского дубля.

Осенью 2019-го он наконец залечил очередную травму и на зимние сборы поехал с первой командой. В четверг, 23 января, он вышел в основе в контрольном матче с "Вардаром" и наконец-то забил свой второй мяч в составе "Динамо". Да еще как! Киевляне, напомним, в итоге победили 4:0.

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунн
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