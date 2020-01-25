Мораес: Из-за операции на лице не мог готовиться к сборам

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал, почему прибыл на тренировочный сбор донецкого клуба в Турции неподготовленным.

"Это у меня в первый раз, когда я прибыл на сборы, не тренируясь и не готовясь к ним. Причина в перенесенном хирургическом вмешательстве на лице.

Чувствую себя на чуть более низком физическом уровне по сравнению с другими ребятами, но стараюсь заниматься усерднее, бегать, жертвовать собой и надеюсь, что через три-четыре дня буду в одних кондициях с остальными", — сказал Мораес официальному сайту клуба.