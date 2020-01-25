  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мораес: Из-за операции на лице не мог готовиться к сборам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мораес: Из-за операции на лице не мог готовиться к сборам

Премьер-лига
(1 голосов)

Жуниор рассказал о подготовке ко второй части сезона

Мораес: Из-за операции на лице не мог готовиться к сборам
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал, почему прибыл на тренировочный сбор донецкого клуба в Турции неподготовленным.

"Это у меня в первый раз, когда я прибыл на сборы, не тренируясь и не готовясь к ним. Причина в перенесенном хирургическом вмешательстве на лице.

Чувствую себя на чуть более низком физическом уровне по сравнению с другими ребятами, но стараюсь заниматься усерднее, бегать, жертвовать собой и надеюсь, что через три-четыре дня буду в одних кондициях с остальными", — сказал Мораес официальному сайту клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...