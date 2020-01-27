Коноплянка: Марлос спрашивал, куда переходит Матвиенко. Сказал ему, что в киевский Арсенал

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка прокомментировал трансферные слухи вокруг защитника Николая Матвиенко, которого сватали в лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити".

"Куда переходит Матвиенко? Марлос тоже спрашивал недавно. Я сказал, что киевский "Арсенал" выберет. Ему понравилось, теперь он так шутит.

На самом деле, это приятно, если Колей действительно интересуются такие гранды. Мы уже интересовались, что ему больше нравится – "Сити" или Лондон. В Манчестере меньше солнышка, в Лондоне больше бутиков. Общаемся на эту тему", – сказал Коноплянка.