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Коноплянка: Марлос спрашивал, куда переходит Матвиенко. Сказал ему, что в киевский Арсенал

Премьер-лига
(3 голосов)

Евгений тот еще весельчак

Коноплянка: Марлос спрашивал, куда переходит Матвиенко. Сказал ему, что в киевский Арсенал
Новина українською

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка прокомментировал трансферные слухи вокруг защитника Николая Матвиенко, которого сватали в лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити".

"Куда переходит Матвиенко? Марлос тоже спрашивал недавно. Я сказал, что киевский "Арсенал" выберет. Ему понравилось, теперь он так шутит.

На самом деле, это приятно, если Колей действительно интересуются такие гранды. Мы уже интересовались, что ему больше нравится – "Сити" или Лондон. В Манчестере меньше солнышка, в Лондоне больше бутиков. Общаемся на эту тему", – сказал Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка Марлос Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Николай Матвиенко Арсенал-Киев
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(3 голосов)
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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.01.2020 в 00:22
А он вообще осознаёт, что шутки у него несколько дебльные?
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Сокира (New Castle)
28.01.2020 в 00:09
"в Лондоне больше бутиков" - аргументація не молодого чоловіка, а ТПшки-курки.
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0
-1

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