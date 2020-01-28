Сразу дубль. Новичок Динамо забил дважды в ворота Кайрата

Новичок киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо-младший отличился первыми двумя голами в спарринге с казахским "Кайратом".

Первый гол Каргбо забил на 53 минуте игры, второй - на 74.

В моменте с вторым голом легионер получил повреждение и был заменен.

Сейчас киевляне выигрывают 2:0.