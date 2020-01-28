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Сразу дубль. Новичок Динамо забил дважды в ворота Кайрата

Премьер-лига
(3 голосов)

И тут же получил травму

Сразу дубль. Новичок Динамо забил дважды в ворота Кайрата
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Новичок киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо-младший отличился первыми двумя голами в спарринге с казахским "Кайратом".

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Первый гол Каргбо забил на 53 минуте игры, второй - на 74.

В моменте с вторым голом легионер получил повреждение и был заменен.

Сейчас киевляне выигрывают 2:0.

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В статье: Товарищеский матч Динамо (Киев) Контрольный матч Кайрат (Алма-Аты) тренировочный сбор Ибрагим Каргбо-младший
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
28.01.2020 в 12:38
Давай, Карго!
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