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Сразу дубль. Новичок Динамо забил дважды в ворота Кайрата
И тут же получил травму
Новичок киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо-младший отличился первыми двумя голами в спарринге с казахским "Кайратом".
Первый гол Каргбо забил на 53 минуте игры, второй - на 74.
В моменте с вторым голом легионер получил повреждение и был заменен.
Сейчас киевляне выигрывают 2:0.
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
28.01.2020 в 12:38
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