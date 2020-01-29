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Проверка оранжево-черного резерва. Шахтер - Пролетер 0:1. Обзор матча, видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Заслуживают на попадание в первую команду?

Проверка оранжево-черного резерва. Шахтер - Пролетер 0:1. Обзор матча, видео гола
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В третьем товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции донецкий "Шахтер" впервые уступил. Обидчик - 11-я команда чемпионата Сербии.

Играли "горняки" почти резервным составом - из основы были разве Кривцов, Матвиенко (вышел на замену), Тете и Дентиньо.

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"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Пролетер" (Новый Сад, Сербия) 0:1

Гол: Радинович (50)

Обзор матча, видео гола

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Контрольный матч Пролетер (Нови-Сад)
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