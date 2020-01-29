Шахтер резервным составом уступил сербскому середняку

Донецкий "Шахтер" сыграл свой третий матч на сборах в Турции. На этот раз соперником горняков стал "Пролетер" из города Нови Сад, который в чемпионате Сербии после 20 сыгранных туров занимает 11 место.

Луиш Каштру в этот раз оставил в резерве лидеров команды, из основных вышел только Кривцов, однако Сергея пришлось заменить перед перерывом из-за повреждения, на поле вышел Матвиенко. До перерыва горняки владели существенным преимуществом в контроле мяча, однако самый опасный момент за первые 45 минут создала сербская команда - с ударом под перекладину справился Шевченко.

А уже в начале второго тайма "Пролетер" вышел вперед - Радинович сместился с фланга в центр и пробил под штангу из-за пределов штрафной. "Шахтер" пытался выровнять положение, однако сербская команда организовано защищалась и создавала довольно опасные выпады. В одном из эпизодов мяч прошел рядом со штангой, а на 86-й удалось гол был отменен из-за офсайда. На последних минутах "Шахтер" создал свой лучший момент - Фернандо пробил с острого угла, но голкипер справился.

Матч так и завершился со счетом 0:1 в пользу "Пролетера". Для "Шахтера" это первое поражение в 2020-м. Ранее горняки обыграли "Лех" из Познани и сыграли вничью с "Войводиной". Следующий матч дончане сыграют 30-го января с "Словацко" из Чехии.

Контрольный матч. 29 января

"Шахтер" (Донецк) - "Пролетер" (Нови Сад, Сербия) 0:1

Гол: Радинович 50

"Шахтер": А.Шевченко (Трубин 46) - Кирюханцев, Кривцов (Матвиенко 44), Муравский, Сиприано, Маркос Антонио, Бондаренко, Тете, Дентиньо, Вакула (Мудрик 46), Сикан (Фернандо 60)