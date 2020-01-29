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Шахтер резервным составом уступил сербскому середняку

Премьер-лига
(1 голосов)

Первое поражение горняков в 2020-м

Шахтер резервным составом уступил сербскому середняку
UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" сыграл свой третий матч на сборах в Турции. На этот раз соперником горняков стал "Пролетер" из города Нови Сад, который в чемпионате Сербии после 20 сыгранных туров занимает 11 место.

Луиш Каштру в этот раз оставил в резерве лидеров команды, из основных вышел только Кривцов, однако Сергея пришлось заменить перед перерывом из-за повреждения, на поле вышел Матвиенко. До перерыва горняки владели существенным преимуществом в контроле мяча, однако самый опасный момент за первые 45 минут создала сербская команда - с ударом под перекладину справился Шевченко.

А уже в начале второго тайма "Пролетер" вышел вперед - Радинович сместился с фланга в центр и пробил под штангу из-за пределов штрафной. "Шахтер" пытался выровнять положение, однако сербская команда организовано защищалась и создавала довольно опасные выпады. В одном из эпизодов мяч прошел рядом со штангой, а на 86-й удалось гол был отменен из-за офсайда. На последних минутах "Шахтер" создал свой лучший момент - Фернандо пробил с острого угла, но голкипер справился.

Матч так и завершился со счетом 0:1 в пользу "Пролетера". Для "Шахтера" это первое поражение в 2020-м. Ранее горняки обыграли "Лех" из Познани и сыграли вничью с "Войводиной". Следующий матч дончане сыграют 30-го января с "Словацко" из Чехии.

Контрольный матч. 29 января

"Шахтер" (Донецк) - "Пролетер" (Нови Сад, Сербия) 0:1

Гол: Радинович 50

"Шахтер": А.Шевченко (Трубин 46) - Кирюханцев, Кривцов (Матвиенко 44), Муравский, Сиприано, Маркос Антонио, Бондаренко, Тете, Дентиньо, Вакула (Мудрик 46), Сикан (Фернандо 60)

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.01.2020 в 12:31
Шахтер резервным составом... Чет я не помню что вы включали слово резервным когда описывали матчи Динамо!!! Хотя опять же о каких резервах может идти в товарняках. Там как все матчи резервом можно назвать, так и не одного. На то они и товарняки что б понять тренеру где основные.
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+2
-1
Ten0N (Leopolis)
29.01.2020 в 11:53
Кирюханцева - это вместо Даши? Типа у кротов команде всегда должна быть баба?
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+4
-1
Alex.696 (Немирів)
29.01.2020 в 12:11
Ага, і Маркос аноніма))) Це, типу, інкогніто?)))
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+3
0
SSFC (Белозерье)
29.01.2020 в 11:53
ПролетеЛ так пролетеЛ)
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+3
0

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