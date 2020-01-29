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На втором сборе Александрия запланировала 6 спаррингов. В том числе, и с Днепром-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда отправится на второй зимний сбор 31 января

На втором сборе Александрия запланировала 6 спаррингов. В том числе, и с Днепром-1
Новина українською

"Александрия" рассказала о планах на второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Турции.

Как сообщил главный тренер команды Владимир Шаран, "Александрия" отправится на свой второй сбор 31 января.

В Белеке "горожане" запланировали провести 6 спаррингов. Соперниками "Александрии" по второму сбору будут:

3 февраля – "Кайсар" (Казахстан)

6 февраля – "Левски" (Болгария)

9 февраля – "Кызыл-Жар" (Казахстан)

9 февраля – второй соперник уточняется

12 февраля – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

12 февраля – "Днепр-1" (Украина)

14 февраля команда вернется в Украину, где получит несколько дней выходных, после чего продолжит подготовку к весенней части сезона.

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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kolorado98 (Kiev)
29.01.2020 в 17:39
Удачи волчары. Вы заслужили уважения
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