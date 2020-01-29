На втором сборе Александрия запланировала 6 спаррингов. В том числе, и с Днепром-1

"Александрия" рассказала о планах на второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Турции.

Как сообщил главный тренер команды Владимир Шаран, "Александрия" отправится на свой второй сбор 31 января.

В Белеке "горожане" запланировали провести 6 спаррингов. Соперниками "Александрии" по второму сбору будут:

3 февраля – "Кайсар" (Казахстан)

6 февраля – "Левски" (Болгария)

9 февраля – "Кызыл-Жар" (Казахстан)

9 февраля – второй соперник уточняется

12 февраля – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

12 февраля – "Днепр-1" (Украина)

14 февраля команда вернется в Украину, где получит несколько дней выходных, после чего продолжит подготовку к весенней части сезона.