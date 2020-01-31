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Мартинс вчера не тренировался с Карпатами

Премьер-лига
(1 голосов)

Получил повреждение

Мартинс вчера не тренировался с Карпатами
Новина українською

Вчерашний вечер в Турции выдался на удивление холодным, сильный ветер сгибал пальмы над полем, где тренировались "львы". В матче против "Слована" микроповреждение получил Марвин Мартинс, поэтому он был вынужден пропустить тренировку в общей группе.

Сначала игроки вышли на поле и провели небольшую разминку перед насыщенной вечерней тренировкой. Уже традиционно ребята разделились на группы и сыграли в "квадрат" с разнообразными задачами, а компанию футболистам составил тренер вратарей львовского клуба Станислав Тищенко.

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Потом был определенный комплекс упражнений на отработку технико-тактических взаимодействий. В завершение тренировочного занятия футболисты соревновались в своей любимой игре - "аквариум".

Сегодня команду ждет насыщенный график: две тренировки на поле и теоретическое занятие.

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В статье: Карпаты (Львов) Марвин Мартинс тренировочный сбор
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Источник:
ФК Карпати

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