Мартинс вчера не тренировался с Карпатами

Вчерашний вечер в Турции выдался на удивление холодным, сильный ветер сгибал пальмы над полем, где тренировались "львы". В матче против "Слована" микроповреждение получил Марвин Мартинс, поэтому он был вынужден пропустить тренировку в общей группе.

Сначала игроки вышли на поле и провели небольшую разминку перед насыщенной вечерней тренировкой. Уже традиционно ребята разделились на группы и сыграли в "квадрат" с разнообразными задачами, а компанию футболистам составил тренер вратарей львовского клуба Станислав Тищенко.

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Потом был определенный комплекс упражнений на отработку технико-тактических взаимодействий. В завершение тренировочного занятия футболисты соревновались в своей любимой игре - "аквариум".

Сегодня команду ждет насыщенный график: две тренировки на поле и теоретическое занятие.