  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тайсон: Серьезную несправедливость можно решить только тремя способами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон: Серьезную несправедливость можно решить только тремя способами

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек проводит выходные в Бразилии

Тайсон: Серьезную несправедливость можно решить только тремя способами
Новина українською

Капитан (или уже не капитан) "Шахтера" Тайсон, который получил пару выходных и отправился в Бразилию, продолжает бомбить Инстаграм философскими постами.

На сей раз бразилец рассказал, как победить несправдливость.

"Серьезную несправедливость можно решить только тремя способами: молчанием, терпением и временем", — написал Тайсон.

О том, что имел ввиду хавбек, публикуя мысли, можно только догадываться.

Напомним, что в последнее время Тайсон все чаще намекает на то, что хочет покинуть "Шахтер", однако клуб, судя по всему, не горит желанием отпускать игрока, контракт которого рассчитан до лета 2021 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
31.01.2020 в 21:10
Красавелла - Мотороллу из Бамбаса напоминает
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
31.01.2020 в 20:58
А я лично рад, что "Пьеро" теперь чувствует ответку на предательство "Металла".... Кинулся на 30 сребренников -- получил "ответку".... шахтьор, как акула, жертв не отпускает....
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...