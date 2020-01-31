Тайсон: Серьезную несправедливость можно решить только тремя способами

Капитан (или уже не капитан) "Шахтера" Тайсон, который получил пару выходных и отправился в Бразилию, продолжает бомбить Инстаграм философскими постами.

На сей раз бразилец рассказал, как победить несправдливость.

"Серьезную несправедливость можно решить только тремя способами: молчанием, терпением и временем", — написал Тайсон.

О том, что имел ввиду хавбек, публикуя мысли, можно только догадываться.

Напомним, что в последнее время Тайсон все чаще намекает на то, что хочет покинуть "Шахтер", однако клуб, судя по всему, не горит желанием отпускать игрока, контракт которого рассчитан до лета 2021 года.