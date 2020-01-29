Тайсон: Они не хотят меня отпускать

Один из лидеров "Шахтера" Тайсон написал в соцсетях, что донецкий клуб не хочет его отпускать.

Бразилец выложил фото, подписав его "Продолжаю стоять. Продолжаю верить".

В комментариях ему написали "Давай соберем деньги, чтобы выкупить твой контракт". Тайсон ответил: "Они не хотят меня отпускать".

Напомним, сообщалось, что Пятов - новый капитан "Шахтера" вместо Тайсона. Но пресс-служба горняков отрицает, что в команде выбран новый капитан.