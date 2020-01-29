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Тайсон: Они не хотят меня отпускать

Премьер-лига
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В донецкий клуб легче попасть, чем уйти из него?

Тайсон: Они не хотят меня отпускать
Новина українською

Один из лидеров "Шахтера" Тайсон написал в соцсетях, что донецкий клуб не хочет его отпускать.

Бразилец выложил фото, подписав его "Продолжаю стоять. Продолжаю верить".

В комментариях ему написали "Давай соберем деньги, чтобы выкупить твой контракт". Тайсон ответил: "Они не хотят меня отпускать".

Тайсон: Они не хотят меня отпускать - изображение 1

Напомним, сообщалось, что Пятов - новый капитан "Шахтера" вместо Тайсона. Но пресс-служба горняков отрицает, что в команде выбран новый капитан.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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