Премьер-лига
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Тайсон: Они не хотят меня отпускать
В донецкий клуб легче попасть, чем уйти из него?
Один из лидеров "Шахтера" Тайсон написал в соцсетях, что донецкий клуб не хочет его отпускать.
Бразилец выложил фото, подписав его "Продолжаю стоять. Продолжаю верить".
В комментариях ему написали "Давай соберем деньги, чтобы выкупить твой контракт". Тайсон ответил: "Они не хотят меня отпускать".
Напомним, сообщалось, что Пятов - новый капитан "Шахтера" вместо Тайсона. Но пресс-служба горняков отрицает, что в команде выбран новый капитан.
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