Премьер-лига
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Ворскла – Спартак Суботица. Видеотрансляция матча
Полтавчане продолжают подготовку к весенней части сезона
Предоставляем вашему вниманию прямую видеотранляцию матча "Ворсклы" против "Спартака" из Суботицы.
Матч начнётся в 15:00.
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