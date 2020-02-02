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Десна сыграла в нулевую ничью с лидером чемпионата Боснии и Герцеговины

Премьер-лига
(2 голосов)

Черниговчане разошлись миром с "Сараево"

Десна сыграла в нулевую ничью с лидером чемпионата Боснии и Герцеговины
Новина українською

Сегодня в рамках контрольно-товарищеского матча "Десна" сыграла с лидером чемпионата Боснии и Герцеговины - "Сараево". Матч закончился со счетом 0:0.

Состав черниговской команды в этом спарринге:

Первый тайм: Паст, Старенький, Тамм, Гитченко, Западня, Арвеладзе, Домбровский, Гуцуляк, Тотовицкий, Кузык, Филиппов

Второй тайм: Литовка, Имереков, Картушов, Ермаков, Фаворов, Мостовой, Конопля, Хльобас, Калитвинцев, Будковский, Гитченко (Мочуляк, 76)

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Сараево
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