Премьер-лига
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Десна сыграла в нулевую ничью с лидером чемпионата Боснии и Герцеговины
Черниговчане разошлись миром с "Сараево"
Сегодня в рамках контрольно-товарищеского матча "Десна" сыграла с лидером чемпионата Боснии и Герцеговины - "Сараево". Матч закончился со счетом 0:0.
Состав черниговской команды в этом спарринге:
Первый тайм: Паст, Старенький, Тамм, Гитченко, Западня, Арвеладзе, Домбровский, Гуцуляк, Тотовицкий, Кузык, Филиппов
Второй тайм: Литовка, Имереков, Картушов, Ермаков, Фаворов, Мостовой, Конопля, Хльобас, Калитвинцев, Будковский, Гитченко (Мочуляк, 76)
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