Нещерет и Цитаишвили на сборе будут тренироваться с первой командой Динамо

2 февраля стартовал второй тренировочный сбор киевского "Динамо" в Белеке.

Начиная с утренней тренировки второго дня сбора вместе с первой командой вновь тренируются Руслан Нещерет и Георгий Цитаишвили, которые прибыли из лагеря юношеской команды, которая также проходит сбор в Белеке

Напомним, оба футболиста проходили первый турецкий сбор вместе с основной киевлян.

Руслан и Гио будут тренироваться с первой командой до 8-го числа, после чего вместе с "Динамо" U19 отправятся в Киев для участия в матче Юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо".