Каштру: Самая главная цель Шахтера – выиграть УПЛ

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о целях и задачах команды на весеннюю часть сезона.

"У нас начался второй сбор, а наши цели всем известны. Самая главная цель – выиграть УПЛ. Мы сделали неплохой гандикап в первой части сезона, удерживаем первое место идём к своей цели.

Другая цель – еврокубки. Конечно, мы хотели остаться в Лиге чемпионов. Но несмотря на неудачу, мы остались в еврокубках, и теперь наша цель сегодня – подготовиться и удачно сыграть против "Бенфики" в Лиге Европы и пройти дальше. Сделать это будет непросто, так как "Бенфика" очень мощная команда, но мы будем стараться продолжить наш путь в этом турнире", - сказал Каштру.

Напомним, что в УПЛ "Шахтер" лидирует и опережает ближайшего преследователя ("Динамо") на 14 очков.