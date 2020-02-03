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Каштру: Самая главная цель Шахтера – выиграть УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер расставил приоритеты

Каштру: Самая главная цель Шахтера – выиграть УПЛ
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о целях и задачах команды на весеннюю часть сезона.

"У нас начался второй сбор, а наши цели всем известны. Самая главная цель – выиграть УПЛ. Мы сделали неплохой гандикап в первой части сезона, удерживаем первое место идём к своей цели.

Другая цель – еврокубки. Конечно, мы хотели остаться в Лиге чемпионов. Но несмотря на неудачу, мы остались в еврокубках, и теперь наша цель сегодня – подготовиться и удачно сыграть против "Бенфики" в Лиге Европы и пройти дальше. Сделать это будет непросто, так как "Бенфика" очень мощная команда, но мы будем стараться продолжить наш путь в этом турнире", - сказал Каштру.

Напомним, что в УПЛ "Шахтер" лидирует и опережает ближайшего преследователя ("Динамо") на 14 очков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
04.02.2020 в 00:29
Кроты, без стеба... вы это читали бл..? :)
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2020 в 23:41
дворовой упл это не главное --выиграйте ЛЕ
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