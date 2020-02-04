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Никита Бурда сообщил о ходе своего восстановления
Еще 2 месяца
Центральный защитник национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Никита Бурда рассказал о своем выздоровлении после тяжелой травмы, которую получил еще осенью.
- Сейчас я прохожу курс восстановления после разрыва крестообразных связок. Обычно после такой травмы в строй возвращаются через шесть месяцев.
У меня прошло 4 месяца. Рассчитываю вернуться ближе к апрелю. Надеюсь к Евро-2020 полностью восстановиться.
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Источник:kp.ua
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