  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бурда вернулся к тренировкам - пока только в тренажерном зале
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бурда вернулся к тренировкам - пока только в тренажерном зале

Премьер-лига
(2 голосов)

Надеется ехать на зимние сборы

Бурда вернулся к тренировкам - пока только в тренажерном зале
Новина українською

24-летний защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Никита Бурда рассказал о процессе восстановления после тяжелой травмы колена, которую получил в матче с "Ворсклой" еще 22 сентября.

После того ему в Барселоне сделали операцию. Сейчас футболист восстанавливается, этот процесс в целом продлится, по прогнозам медиков, полгода.

"Сняли костыли, сняли лангету, с которой ходил, - рассказывает Никита. - Сейчас я начал тренироваться в зале. И знаете, когда были первые тренировки, я устал и ...ожил! Почувствовал себя даже лучше. Конечно, хочу уже не только в зале тренироваться. Соскучился по эмоциям, по игре".

Читайте такжеНикита Бурда: Сыграю ли в этом сезоне? Да, если поставят

Никита надеется поехать с "Динамо" на зимние сборы. Хотя и нет надежды на тренировку в общей группе.

Защитник напомнил, что это уже далеко не первая его травма.

"Их было, к сожалению, много. Но они между собой не связаны. Просто был период, когда переходил из молодежного во взрослый футбол, с 19 до 21 годов, и травмы были одна за другой, - признался Никита. - Надеюсь, что эта - уже последняя".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) УПЛ Никита Бурда травма
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...