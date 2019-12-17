Бурда вернулся к тренировкам - пока только в тренажерном зале

24-летний защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Никита Бурда рассказал о процессе восстановления после тяжелой травмы колена, которую получил в матче с "Ворсклой" еще 22 сентября.

После того ему в Барселоне сделали операцию. Сейчас футболист восстанавливается, этот процесс в целом продлится, по прогнозам медиков, полгода.

"Сняли костыли, сняли лангету, с которой ходил, - рассказывает Никита. - Сейчас я начал тренироваться в зале. И знаете, когда были первые тренировки, я устал и ...ожил! Почувствовал себя даже лучше. Конечно, хочу уже не только в зале тренироваться. Соскучился по эмоциям, по игре".

Никита надеется поехать с "Динамо" на зимние сборы. Хотя и нет надежды на тренировку в общей группе.

Защитник напомнил, что это уже далеко не первая его травма.

"Их было, к сожалению, много. Но они между собой не связаны. Просто был период, когда переходил из молодежного во взрослый футбол, с 19 до 21 годов, и травмы были одна за другой, - признался Никита. - Надеюсь, что эта - уже последняя".