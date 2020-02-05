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Хочолава: В физическом плане вся команда очень хорошо готова

Премьер-лига
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Горняки провели очередной спарринг

Хочолава: В физическом плане вся команда очень хорошо готова
Новина українською

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава рассказал о победе команды в спарринге над "Македонией ГП" (2:0).

"Физические кондиции - вся команда очень хорошо готова. И тактически уже работаем, разбираем. Вчера отдельно по линиям давали задания. На втором сборе больше внимания будет к тактике, а физически мы почти на 100% готовы.

Задачу акцента на правый фланг не было, просто так получилось, что он был активен в игре, главное - результат и то, что выиграли 2:0", - сказал Хочолава.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Хочолава
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Источник:
ФК Шахтер

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