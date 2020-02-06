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На одного меньше. Во второй раз в Турцию Днепр-1 взял 26 игроков
В прошлый раз было 27
Сегодня делегация СК "Днепр-1" отправилась на второй сбор в Турцию.
С базы в Приднепровске команда поехала в запорожский аэропорт. Оттуда через Стамбул днепряне и прибудут в Анталию. Обитать будут в хорошо знакомом отеле IC Santai Family Resort.
На этот раз произошло небольшое сокращение представительства молодежи. Кроме хорошо знакомого болельщикам опорного хавбека Арсения Батагова попытается силы в основном составе его коллега по амплуа 18-летний Андрей Киреев. Он хорошо проявил себя в составе U-19 и уже привлекается к молодежного состава "Днепра-1".
В состав команды вошли 26 игроков:
Вратари: Валерий Юрчук, Андрей Клищук, Мирослав Зновенко
Защитники: Сергей Логинов, Папа Гуйе, Максим Лопиренок, Александр Сваток, Владимир Адамюк, Владимир Полевой, Владислав Шаповал, Андрей Цуриков
Полузащитники: Сергей Кравченко, Юрий Вакулко, Арсений Батагов, Александр Снежко, Игорь Когут, Дмитрий Коркишко, Сергей Булеца, Александр Назаренко, Алексей Чичиков, Франсиско Ди Франко, Лукас Тейлор, Гриффин Сабатини, Андрей Киреев
Нападающие: Владислав Супряга, Алексей Хобленко.