Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бурда, Цыганков и Шабанов работают по индивидуальной программе
Пятница в Динамо прошла под знаком восстановительных процедур
Киевское "Динамо" продолжает подготовку к возобновлению сезона в турецком Белеке.
Первая половина дня пятницы была посвящена восстановительным процедурам, а вечером команду ждет теоретическое занятие.
В то же время группа футболистов (Никита Бурда, Виктор Цыганков и Артем Шабанов), занимались по индивидуальной программе. Ожидается, что Шабанов в ближайшее время вернется в общую группу.
В воскресенье "Динамо" проведет очередной спарринг на этих сборах – соперников киевлян будет "Борац" из Боснии и Герцеговины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Динамо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...