Бурда, Цыганков и Шабанов работают по индивидуальной программе

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к возобновлению сезона в турецком Белеке.

Первая половина дня пятницы была посвящена восстановительным процедурам, а вечером команду ждет теоретическое занятие.

В то же время группа футболистов (Никита Бурда, Виктор Цыганков и Артем Шабанов), занимались по индивидуальной программе. Ожидается, что Шабанов в ближайшее время вернется в общую группу.

В воскресенье "Динамо" проведет очередной спарринг на этих сборах – соперников киевлян будет "Борац" из Боснии и Герцеговины.