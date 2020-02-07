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Бурда, Цыганков и Шабанов работают по индивидуальной программе

Премьер-лига
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Пятница в Динамо прошла под знаком восстановительных процедур

Бурда, Цыганков и Шабанов работают по индивидуальной программе
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Киевское "Динамо" продолжает подготовку к возобновлению сезона в турецком Белеке.

Первая половина дня пятницы была посвящена восстановительным процедурам, а вечером команду ждет теоретическое занятие.

В то же время группа футболистов (Никита Бурда, Виктор Цыганков и Артем Шабанов), занимались по индивидуальной программе. Ожидается, что Шабанов в ближайшее время вернется в общую группу.

В воскресенье "Динамо" проведет очередной спарринг на этих сборах – соперников киевлян будет "Борац" из Боснии и Герцеговины.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Никита Бурда Виктор Цыганков
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Источник:
ФК Динамо

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