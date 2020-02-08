Наставник Ворсклы: Теперь основное внимание будем уделять тактике и наигрывать состав

Наставник "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал, как проходит подготовка ко второй части чемпионата.

"Мне важно было, чтобы команда выдержала все эти игры физически. Сейчас это непросто сделать. И результат действительно пока не важен. Даже результативность наша меня не особо волновала. Мы забивали, пропускали, но это лишь фон, под который мы упорно делаем свое — все то, что раньше запланировали.

Я остался доволен тем, как ребята трудились. Они выдержали все. На первом сборе у нас была серьезная силовая нагрузка. Так нужно, и выдержать это, конечно, непросто.

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На втором сборе главное, обойтись без травм и выйти на дистанцию чемпионата Украины в полной боевой готовности. Что касается соперников, то и в этом случае мы специально их не подбирали. Считаю, что со всеми этими командами нам полезно будет сыграть.

Теперь основное внимание будем уделять тактике и, конечно же, наигрывать состав. Время пролетит быстро: вернемся 21 февраля, а 22-го у нас уже выездной матч 19-го тура с Динамо", - цитирует наставника "Команда1".