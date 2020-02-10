Как Александрия дожала второго за день казахского соперника

С первых минут матча александрийцы прижали соперника к воротам. До 20 минуты игра выровнялась. Мяч в центре поля не задерживался, обе команды использовали проходы флангами и навесные передачи.

Второй тайм начался с активизации обеих команд. На 53 минуте прекрасную возможность открыть счет упустил Довгий.

На 63 минуте, после мощного давления на ворота казахской команды, александрийцы открыли счет: Мишенко ворвался в штрафную и отдал точный пас низом на Третьякова, который без проблем переправил мяч в ворота - 1:0.

Уже через несколько минут Третьяков мог отличиться дублем, но мяч после его мощного удара из-за пределов штрафной попал в перекладину.

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На 71 минуте автором второго гола стал и сам Мишенко. Получив пас с фланга от партнера по команде, Богдан обыграл двух игроков "Кызыл-Жар СК" в штрафной и пробил из-под защитника в правый угол ворот. 2:0.

Следующие 2 матча "Александрии" запланированы на 12 февраля. В этот день в 15.00 соперником наших ребят будет тбилисское "Динамо", а в 18.30 состоится матч с "Днепром-1".

Товарищеский матч

Турция, Белек

09.02.2020, 16.00

"Александрия" (Александрия, Украина) - "Кызыл-Жар СК" (Петропавловск, Казахстан) 2:0 (0:0)

Голы: Третьяков (63), Мишенко (71)

"Александрия": Панькив, Бабогло, Пашаев, Дубра, Стецков, Гречишкин, Довгий (Банада, 82), Грицук (Тейшейра, 82), Третьяков, Мишенко, Ситало