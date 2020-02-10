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ТМ. Заря основным составом разгромила Железничар

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередной турецкий спарринг луганчан

ТМ. Заря основным составом разгромила Железничар
Новина українською

Луганская "Заря" провела свой очередной спарринг на турецком сборе. В понедельник луганчане сыграли с боснийским "Железничаром". В данном матче Виктор Скрипник проверил основной состав, и основа тренера не подвела.

"Заря" со старта владела заметным преимуществам, а забила на 22-й минуте – Леднев в штрафной принял, обработал и пробил.

До перерыва луганчане забили еще дважды (Кочергин и Леднев), а во втором тайме несколько сбавили обороты. Во второй 45-минутке моменты возникали у обоих ворот, однако боснийцы свои шансы не реализовали, а вот Кочергин оформил дубль и подбил итоговый счет. 4:0 – уверенная победа "Зари".

Заря – Железничар (Сараево, Босния и Герцеговина) 4:0

Голы: Леднев (22, 39), Кочергин (29, 62)

Заря: Никола Василь, Александр Тымчик, Джоель Абу Ханна (Виталий Вернидуб, 60), Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Владлен Юрченко, Ловро Цвек, Богдан Леднев, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Михайло Перович.

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В статье: Заря (Луганск) Железничар
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