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Палкин: Соперники на сборе довольно слабые. Сложно спрогнозировать выполнение задач в ЛЕ

Премьер-лига
(1 голосов)

Мотивация для Каштру

Палкин: Соперники на сборе довольно слабые. Сложно спрогнозировать выполнение задач в ЛЕ
Новина українською

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о своем видении готовности главной команды к противостоянию португальской "Бенфике" в Лиге Европы.

Главный менеджер клуба рассмотрел баланс сил.

В Португалии сегодня идет чемпионат. Естественно, что никакие товарищеские игры с официальными сравниться не могут. А нам приходится через контрольные матчи подводить команду до нужного уровня.

К сожалению, соперники довольно слабые, поэтому сложно спрогнозировать, как будут выполнены те задачи, которые мы ставим перед командой в Лиге Европы.

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Палкина спросили, насколько важным является фактор Луиша Каштру, который прекрасно знает чемпионат Португалии.

"Ему важно показать свой уровень как тренера. И игру команды. Каштру бесконечно мотивированный, потому что это для него - важно.

В Португалии его знают все. И за этой игрой будет смотреть не только вся Португалия и Украина, но и вся Европа. Это ответственный матч, и я уверен, что он подойдет к нему соответственно", - уверяет Сергей Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
11.02.2020 в 12:03
Як є. Проти Бенфіки буде важко.
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