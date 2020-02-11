Палкин: Соперники на сборе довольно слабые. Сложно спрогнозировать выполнение задач в ЛЕ

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о своем видении готовности главной команды к противостоянию португальской "Бенфике" в Лиге Европы.

Главный менеджер клуба рассмотрел баланс сил.

В Португалии сегодня идет чемпионат. Естественно, что никакие товарищеские игры с официальными сравниться не могут. А нам приходится через контрольные матчи подводить команду до нужного уровня. К сожалению, соперники довольно слабые, поэтому сложно спрогнозировать, как будут выполнены те задачи, которые мы ставим перед командой в Лиге Европы.

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Палкина спросили, насколько важным является фактор Луиша Каштру, который прекрасно знает чемпионат Португалии.

"Ему важно показать свой уровень как тренера. И игру команды. Каштру бесконечно мотивированный, потому что это для него - важно.

В Португалии его знают все. И за этой игрой будет смотреть не только вся Португалия и Украина, но и вся Европа. Это ответственный матч, и я уверен, что он подойдет к нему соответственно", - уверяет Сергей Палкин.