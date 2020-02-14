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Все началось с передачи вратаря в центр. Олимпик - Динамо Батуми 1:0. Обзор матча
В активе грузин - красивый удар в перекладину
Вчера дончане провели предпоследний контрольный поединок, в котором нанесли первое поражение на сборах грузинскому клубу.
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Сегодня в 13 часов подопечные Висенте Гомеса проведут последний спарринг на сборе в Турции. Соперником будет казахский "Кайсар".
Контрольный матч
"Олимпик" (Донецк, Украина) - "Динамо" (Батуми, Грузия) 1:0
Гол: Балашов (20)
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