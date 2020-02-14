Бабич: Хотим хорошее настроение перенести на регулярный чемпионат

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич подвел итоги тренировочных сборов, а также поделился своим мнением об игровых перспективах новичков и Руслана Фомина.

— Александр Александрович, подведите итоги последнего игрового дня и сборов в целом.

— Две разные игры. В первой встрече мы полностью владели преимуществом, и создали очень много моментов. Отрабатывали позиционные атаки. Во второй игре соперник был уровнем повыше, и пришлось включать характер. Достаточно много мы провели в позиционной обороне. Были ошибки, которые мы разберем. В целом игра так складывалась, что молодежи нужно было проявить характер и большинство футболистов с этим справились. Счет 2:1, но мы понимаем, что результат для нас не важен. Завершили сбор и с хорошим настроением возвращаемся домой. Что касается сборов в целом, то практически весь запланированный объём мы выполнили. Важно, что прошли без травм и остались довольны отношением ребят. Теперь хотим это настроение перенести на регулярный чемпионат.

— Как оцениваете игру новичков?

— Естественно, еще не всем до конца понятны наши требования. Поэтому требования к ним у нас скорректированы. А некоторым нашим "старым" новичкам надо очень сильно прибавлять, так как они не прошли полноценные сборы. Но мы верим в то, что всех приведем в рабочее состояние, и станем боевой единицей.

— Оба сбора прошли молодые футболисты Байдал и Петерман. Каковы их перспективы?

— В плане функционального состояния они еще по большому счету дети. Нам нужно было оценить их футбольный интеллект в игровых ситуациях. Все нас устроило, но молодежи нужно время. Даже матч с "Локомотивом" показал, что когда есть силы — они неплохо смотрятся на поле. В плане функционального состояния им нужно прибавлять.

— Очень много пропустил Руслан Фомин. Готов ли он помочь команде?

— Мы его постепенно подпускаем, и сегодня он уже играл в старте. Но получил небольшое повреждение, и мы поберегли его. Нам он нужен, прежде всего, в чемпионате. Руслан профессионал и опытный футболист, мы очень рассчитываем на него.