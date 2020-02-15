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Миколенко – четвертый самый дорогой левый защитник до 21 года по версии Transfermarkt

Премьер-лига
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Ресурс оценивает украинца в 10 миллионов евро

Миколенко – четвертый самый дорогой левый защитник до 21 года по версии Transfermarkt
Новина українською

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих левых защитников до 21 года.

В нем оказался фулбек "Динамо" Виталий Миколенко. Портал оценивает 20-летнего украинца в 10 миллионов евро, что позволило ему оказаться на 4-й строчке из 10.

Миколенко – четвертый самый дорогой левый защитник до 21 года по версии Transfermarkt - изображение 1

В нынешнем сезоне Миколенко записал на свой счет 2 гола и 5 ассистов в 25 матчах за "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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