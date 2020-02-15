Миколенко – четвертый самый дорогой левый защитник до 21 года по версии Transfermarkt

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих левых защитников до 21 года.

В нем оказался фулбек "Динамо" Виталий Миколенко. Портал оценивает 20-летнего украинца в 10 миллионов евро, что позволило ему оказаться на 4-й строчке из 10.

В нынешнем сезоне Миколенко записал на свой счет 2 гола и 5 ассистов в 25 матчах за "Динамо".