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Цвек: Моя девушка прилетит в Запорожье на один месяц и поможет мне здесь освоиться

Премьер-лига
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Хорват обживается в Запорожье

Цвек: Моя девушка прилетит в Запорожье на один месяц и поможет мне здесь освоиться
Новина українською

Хорватский новичок "Зари" Ловро Цвек рассказал об адаптации в украинской команде и подвел итоги турецких сборов.

- Ловро, сборы позади. Как ты оценишь этот прошедший период?

- Я считаю, что мы проделали очень хорошую работу. Теперь, думаю, команда готова к возобновлению чемпионата. Уверен, что у нас очень хорошая команда. Теперь мы должны сосредоточиться на играх чемпионата. Не знаю, что даже ещё больше сказать (улыбается).

- Ты один из тех, кто присоединился к нам в это межсезонье. Что можешь сказать об атмосфере в команде?

- Меня очень хорошо встретили. Рад присоединиться к "Заре". Могу сказать об атмосфере в команде то, что все мы друг за друга. Все вместе. Повторю, что все мы проделали огромный и хороший объём работы. Поэтому мне всё нравится.

- Кто помогает тебе адаптироваться?

- Мне помогает и объясняет некоторые нюансы Никола Василь. Он в команде дольше чем я. Всё уже знает. В курсе всего, что необходимо и на что нужно обращать внимание. Помогает мне, в общем, довольно много.

- Команда провела достаточное количество совместных тренировок в Турции. Но наверняка все ждут официальных матчей.

- Да, все готовы к официальным играм. Я думаю команда хорошо провела подготовительный процесс. Уже на этой неделе нам предстоит первый матч против "Мариуполя". Мы в ожидании.

- Команда уже вернулась в Запорожье. Ты пока что здесь сам или кто-то из родных окажет тебе моральную поддержку?

- Скорее всего, моя девушка прилетит в Запорожье на один месяц и она поможет мне здесь освоиться.

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В статье: Заря (Луганск) Ловро Цвек
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Источник:
ФК Заря

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