Новичок Карпат: Если бы не футбол - пошел бы в науку

Этой зимой грузинский центральный защитник Андро Гиоргадзе стал игроком "Карпат".

Футболист рассказал о первых впечатлениях от Львова.

Мы получили несколько дней выходных и я практически сразу начал заниматься бытовыми хлопотами. Прежде всего находился в поиске квартиры. Клуб существенно помог в этом плане и мы с женой уже обустраиваем наше жилище - в общем дел собралось довольно много (улыбается). Я раньше был во Львове лишь проездом, когда играл здесь в составе "Ворсклы", поэтому видел город только поверхностно. Как только полноценно с женой адаптируемся и уладим все формальности, обязательно займемся изучением города.

Андро прежде всего хочет попробовать в городе Льва грузинскую кухню.

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Очень люблю ее целом. Даже трудно отдать предпочтение конкретному блюду. Пожалуй, больше всего мне нравится шашлык, а также хинкали. Мне рассказывали, что во Львове есть немало кафе и ресторанов с грузинским колоритом. Когда будет возможность, обязательно посещу эти заведения.

Несмотря на рост в 196 сантиметров Андро не пробовал себя в баскетболе.