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Новичок Карпат: Если бы не футбол - пошел бы в науку

Премьер-лига
(1 голосов)

196-сантиметровый любитель хинкали и шашлыков

Новичок Карпат: Если бы не футбол - пошел бы в науку
Новина українською

Этой зимой грузинский центральный защитник Андро Гиоргадзе стал игроком "Карпат".

Футболист рассказал о первых впечатлениях от Львова.

Мы получили несколько дней выходных и я практически сразу начал заниматься бытовыми хлопотами. Прежде всего находился в поиске квартиры. Клуб существенно помог в этом плане и мы с женой уже обустраиваем наше жилище - в общем дел собралось довольно много (улыбается).

Я раньше был во Львове лишь проездом, когда играл здесь в составе "Ворсклы", поэтому видел город только поверхностно. Как только полноценно с женой адаптируемся и уладим все формальности, обязательно займемся изучением города.

Андро прежде всего хочет попробовать в городе Льва грузинскую кухню.

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Очень люблю ее целом. Даже трудно отдать предпочтение конкретному блюду. Пожалуй, больше всего мне нравится шашлык, а также хинкали.

Мне рассказывали, что во Львове есть немало кафе и ресторанов с грузинским колоритом. Когда будет возможность, обязательно посещу эти заведения.

Несмотря на рост в 196 сантиметров Андро не пробовал себя в баскетболе.

С детства все мое внимание и любовь заполонил только футбол. Кроме того, в 13-14 лет я не был самым высоким в классе и не отличался от сверстников. Примерно в этом возрасте я стремительно начал расти.

Влияние на мое формирование как футболиста был отец. Он хоть и не играл на профессиональном уровне, но очень любил футбол и приучал меня к нему с первых лет жизни. У папы была цель - хотел, чтобы его ребенок играл в футбол. Со временем я вырос и также загорелся этой идеей.

Если бы не футбол, то, возможно, пошел бы в науку. Не могу сказать, что я люблю только математику или историю. В любом случае я счастлив, что нашел себя в футболе. Это моя жизнь.

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В статье: Карпаты (Львов) Андро Гиоргадзе Львов
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Источник:
ФК Карпати

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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
20.02.2020 в 14:24
грузин ест хинкали и шашлыки. Не может быть.
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