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Хавбек Александрии Грицук: В нашей компании Динамо стоит особняком

Премьер-лига
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УПЛ возобновляется уже на выходных

Хавбек Александрии Грицук: В нашей компании Динамо стоит особняком
Новина українською

Один из лидеров "Александрии" Василий Грицук рассказал о зимних сборах и целях команды на весеннюю часть сезона.

— Василий, тяжело находиться год без футбола?

— Безусловно. Особенно морально, когда понимаешь, что не можешь помочь партнерам.

— Пока ты был вне игры, "Александрия" стала бронзовым призером чемпионата и участвовала в групповом раунде Лиги Европы. В текущем году команда может как минимум повторить такие результаты?

— Сложно, но реально. В первой части сезона многие команды уже по-другому настраивались на "Александрию". Тем не менее мы практически не отстаем от графика. Постараемся прибавить по ходу весны…

— По себе чувствуешь, что готов для основы?

— Это решать наставникам, кто достоин места среди первых 11-ти, но на физические кондиции мне сейчас грех жаловаться.

— В "Александрии" ты доигрался до того времени, когда твоя команды впервые выиграла у "Динамо". Помнишь ту встречу?

— Да. В 2016 году после ничьей дома (1:1), на выезде мы обыграли киевлян — 1:0 и вышли в полуфинал Кубка Украины. Эмоции тогда были самые положительные.

— Сейчас в четвертьфинале турнира у "Александрии" большая вероятность обыграть "бело-синих"?

— До начала матча шансы команд 50 на 50. А уже сам поединок расставит все по своим местам. "Динамо" считается фаворитом. И в какой бы форме команда не находилась, против киевлян всегда сложно играть.

— В планах "Александрии" победа в Кубке Украины стоит, как цель?

— От команды не требуют кровь из носу выиграть турнир, но все футболисты понимают, что если есть возможность, то почему бы ею не воспользоваться.

— Ты бы что выбрал, лигочемпионовское место или победу в Кубке Украины?

— И то, и другое (улыбается).

— Не нужно отпираться и говорить, что "Александрия" не попытается побороться за второе место. Кто фаворит в этом соперничестве?

— "Динамо" в нашей компании, как мне кажется, стоит особняком. А вот "Заря", "Десна" и "Александрия" разыграют бронзовые медали.

— Представляешь себя на поле во время гимна Лиги чемпионов?

— Это мечта любого футболиста, который там не играл. Впереди еще много матчей в чемпионате. Конкуренция в лиге растет. Тот же "Колос", с которым мы сыграем в ближайшем туре, прибавляет. "Александрии" непросто будет в этом поединке, но зато интересно.

— Нынешний регламент чемпионата тебе нравится?

— Я однозначно за классическую схему соревнований, когда 16 команд играют в два круга.

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В статье: Василий Грицук ФК Александрия
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Команда №1

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