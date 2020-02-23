Герой футбольного дня. Беньямин Вербич

Трудно выделять кого-то по такой игре... трудно понять, кто же на самом деле был движущей силой "Динамо" в этом матче и кому команда и болельщики обязаны отдать дань уважения в первую очередь. Известно лишь одно, эта победа – не достояние согласованных коллективных действий, не достижение тренера. Эта победа – результат частично везения, а частично – сильных индивидуальных качеств отдельных игроков.

Не наилучше сыграл Русин, но он был нацелен на ворота. Много боролся, часто опускался в глубину, взаимодействуя с партнерами, несколько раз хорошо бил по воротам. После одного из его ударов мяч не без проблем пред собой отбил голкипер "Ворсклы", после чего и появилась возможность у Беньямина Вербича сыграть на добивании. Символично, наверное, что забил именно словенец: он был едва ли не лучшим игроком киевлян в этом поединке в плане индивидуальной работы.

Он еще не деградировал, как это наблюдалось со многими легионерами "Динамо" после проведенного определенного периода времени в команде. У него были спады, которые на первый взгляд напоминали тенденцию последних лет относительно футболистов из-за рубежа, но Вербич постоянно находит для себя новые вызовы, новую мотивацию. Он старается, а мастерство у него всегда было.

Нарекания могут быть разве что на точность ударов – этот компонент страдает, что часто портит всю предыдущую работу. Однако в самый нужный момент во вчерашнем поединке Беньямин взорвался виртуозным ударом, который не позволил начать календарный год с удручающего результата. И с психологического упадка, из которого, учитывая опыт прошлого, так сложно команде Михайличенко выходить.

С другой стороны, без существенного улучшения содержания игры, неудачи – это лишь вопрос времени. Выигрывать матч за матчем сугубо благодаря индивидуальным способностям отдельных игроков не удастся.