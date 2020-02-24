В антидопинговом центре назвали вероятное наказание для Беседина и врача Динамо

Заместитель директора антидопингового центра Ярослав Кручек прокомментировал дело Артема Беседина и указал на риски как для футболиста, так и для главного медика "Динамо" Леонида Миронова.

Представитель центра отметил, что если устанавливается, что к совершению нарушения привлечен человек из сферы спорта, в частности врач, то против него могут открыть отдельное дело.

Речь идет о назначении запрещенного вещества. Этот врач больше не сможет работать ни в футболе, ни в теннисе - нигде.

Другое дело с футболистом.