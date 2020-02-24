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В антидопинговом центре назвали вероятное наказание для Беседина и врача Динамо
За запрещенный препарат
Заместитель директора антидопингового центра Ярослав Кручек прокомментировал дело Артема Беседина и указал на риски как для футболиста, так и для главного медика "Динамо" Леонида Миронова.
Представитель центра отметил, что если устанавливается, что к совершению нарушения привлечен человек из сферы спорта, в частности врач, то против него могут открыть отдельное дело.
Речь идет о назначении запрещенного вещества. Этот врач больше не сможет работать ни в футболе, ни в теннисе - нигде.
Другое дело с футболистом.
Если речь идет о первом нарушении, то наказание - от предупреждения до 4 лет (без футбола, - ред.).
Это зависит от того, какое именно запрещенное вещество было найдено, от комплекта объяснений и документов, которые предоставит сторона.