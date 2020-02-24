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В антидопинговом центре назвали вероятное наказание для Беседина и врача Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

За запрещенный препарат

В антидопинговом центре назвали вероятное наказание для Беседина и врача Динамо
Новина українською

Заместитель директора антидопингового центра Ярослав Кручек прокомментировал дело Артема Беседина и указал на риски как для футболиста, так и для главного медика "Динамо" Леонида Миронова.

Представитель центра отметил, что если устанавливается, что к совершению нарушения привлечен человек из сферы спорта, в частности врач, то против него могут открыть отдельное дело.

Речь идет о назначении запрещенного вещества. Этот врач больше не сможет работать ни в футболе, ни в теннисе - нигде.

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Другое дело с футболистом.

Если речь идет о первом нарушении, то наказание - от предупреждения до 4 лет (без футбола, - ред.).

Это зависит от того, какое именно запрещенное вещество было найдено, от комплекта объяснений и документов, которые предоставит сторона.

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В статье: Леонид Миронов Динамо (Киев) Артем Беседин Ярослав Кручек антидопинговый центр
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (20)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 11:07
Боты кротов ни разу не палятся:) сразу вылезли все по команде :)Модеры, а вы только меня баните за то что я бомжей бомжами называю? Их за оскорбления не трогаете?
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0
-3
ascent (Луксор)
24.02.2020 в 10:39
Понятно, Суркису осталось только договориться о цене с врачом... Есть еще второй вариант: принять в штат задним числом любого врача из захудалой поликлиники, перевести на него все стрелки и с позором отстранить от СПОРТА на всю жизнь...
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+4
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 11:03
Дашке сырнику это расскажи
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+1
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 09:49
Какая-то странная история - случайно попал препарат, именно его проверили... Очень похоже, что ситуацию кто-то подстроил, например бомжи, чтоб сгладить позорную ситуацию с Дашкой Сырником
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+3
-11
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Инспектор ( )
24.02.2020 в 09:56
Это ты подстроил, что бы спихнуть на бомжей которые это якобы подстроили, чтоб сгладить позорную ситуацию с Дашкой Сырником
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+9
-4
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satellite (Харьков)
24.02.2020 в 09:59
Во первых , снова говорю тебе.....НЕ ПОЗОРЬСЯ и Страну не позорь.И по поводу Бомжей.....Жизнь, человека может как и поднять высоко так и опустить ниже плинтуса.И Дай Бог что бы все Бомжи нашей Страны жили так как те,которых ты называешь Бомжами.И во вторых....Если ты не дай Бог конечно станешь Бомжем,ты подохнешь плохо и тебе никто не поможет подняться,так как судя по твоей писанине реальных Бомжей ты презираешь!!!Всех благ!!!
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+9
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2020 в 10:03
Так він же не в обивательському плані, а в моральному. Ясно, що вони усі мільйонери. Тим більше ахметов добряче приклався до цієї ситуації (бомжі). Тому й Дніпро та Металіст та деякі інші клуби розвалилися у тому числі через його діяльність роками.
+4
-9
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 10:10
это очень смешно, когда глоры клуба главного сепаратиста и вора страны начинают что-то про мораль рассказывать :) вас пацаки учат пропаганде? :)
+4
-9
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 10:09
какие бомже-боты нервные стали, 100% угадал про грязную кротячью лапку в этой ситуации
Ответить
+3
-10
avatar
satellite (Харьков)
24.02.2020 в 10:17
С тобой в падлу вообщ разговаривать!!!Такие как ты Страну и разделили!!!
+8
-4
ascent (Луксор)
24.02.2020 в 10:30
Не рой соседу яму, а то он использует ее как окоп
+6
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 11:08
Это просто праздник , глоры кротов обвиняют кого-то в сепаратизме :))) пчёлы против мёда, рашка за мир :)))
+1
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
24.02.2020 в 10:48
Санта Круз- ты дешёвая шлюха- провокатор, жаль,что тебя не банят.
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+3
-3
avatar
simargl (Чернигов)
24.02.2020 в 10:50
Так он же в штате редакции))) котигорох, Ринат, Виктор бокасса один "слог и стиль" )))
+3
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 11:04
Ты опять мамке своей пишешь, а испанский город отмечаешь :)
+1
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 11:14
А ты точно из Чернигова? После вчерашнего ты ещё за бомжей? :)
+1
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
24.02.2020 в 11:02
Да чё тамбомжи... Пиши сразу - Путин ! Тебя поддержит вся динамобратия...
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+1
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 11:05
Кто же бомжам виноват, что отдали свой регион русским алкашам?
+1
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 11:15
К счастью, таких как ты от...ли и не дали ХНР сделать
+1
-1
avatar
Карикатурист (Білозерське)
24.02.2020 в 12:08
Це точно людина пише? З погляду на думку це не схоже на Homo Sapiens. Півень дзьобом міг би щось подібне настукати
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0
-1

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