Холодницкий вспомнил, как перелезал через забор стадиона во Львове

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и первый вице-президент УАФ Назар Холодницкий в интервью РБК-Украина не захотел говорить о футбольной команде, за которую болеет, однако признался, что львовские "Карпаты" являются клубом его детства.

Это стадион "Украина", это порванные штаны, когда я перелезал через забор, не имея денег на билет, всякое было.

Сейчас "Карпаты" у меня вызывают большую грусть. То, что у них происходит. Корабль тонет, а капитаны (собственники), кажется, не хотят его спасать.

У владельцев свои проблемы, и это, к сожалению, отражается и на всей команде. Их место в турнирной таблице говорит само за себя.