  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Холодницкий вспомнил, как перелезал через забор стадиона во Львове
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холодницкий вспомнил, как перелезал через забор стадиона во Львове

Премьер-лига
(1 голосов)

И порвал брюки

Холодницкий вспомнил, как перелезал через забор стадиона во Львове
Новина українською

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и первый вице-президент УАФ Назар Холодницкий в интервью РБК-Украина не захотел говорить о футбольной команде, за которую болеет, однако признался, что львовские "Карпаты" являются клубом его детства.

Это стадион "Украина", это порванные штаны, когда я перелезал через забор, не имея денег на билет, всякое было.

Читайте такжеСадовый: С Дыминским и Коломойским поговоришь, потом еще проблемы будешь иметь

Сейчас "Карпаты" у меня вызывают большую грусть. То, что у них происходит. Корабль тонет, а капитаны (собственники), кажется, не хотят его спасать.

У владельцев свои проблемы, и это, к сожалению, отражается и на всей команде. Их место в турнирной таблице говорит само за себя.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петр Дыминский Карпаты (Львов) стадион Украина Назар Холодницкий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
РБК-Україна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...