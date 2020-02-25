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Победу над Мариуполем Заря посвятила Никите Шевченко

Премьер-лига
(2 голосов)

Пожаловался на ужасное поле

Победу над Мариуполем Заря посвятила Никите Шевченко
Новина українською

Атакующий полузащитник "Зари" Дмитрий Хомченовский поделился впечатлениями от победного матча 19 тура УПЛ с "Мариуполем" (2:1).

Футболист отмечает: очень рады, что победили, очень этого хотели.

"Была тяжелая игра и много борьбы, но результат - в нашу пользу. Поэтому порадуемся, а потом будем готовиться к следующему матчу.

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Поле было наихудшего качества, единственное мягкое. Не хотелось бы на таком играть, но погода вносит свои коррективы, поэтому играем на том, что есть.

Победу посвящаем Никите Шевченко. Думаем о "Шеве", желаем ему здоровья и ждем, чтобы он как можно быстрее вернулся", - добавил Хомченовский.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Дмитрий Хомченовский Никита Шевченко
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