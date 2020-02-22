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Мариуполь - Заря 1:2. Видеообзор матча
Для 3-х голов командам понадобилось 7 минут
Вашему вниманию видеообзор матча 19-го тура УПЛ "Мариуполь" - "Заря".
Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
ФК Мариуполь - Заря 1:2 (0:0)
Голы: Дмитрий Мишнёв 69 - Михайло Перович 62, Богдан Леднев 67
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Руслан Фомин 65), Павел Полегенько, Дмитрий Мишнёв, Вячеслав Чурко, Сергей Яворский (Андрей Кулаков 81), Сергей Горбунов, Валерий Федорчук, Максим Чех (Даниил Игнатенко 46)
Заря: Заури Махарадзе, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Михайло Перович (Артём Громов 78), Дмитрий Хомченовский (Владислав Кабаев 61), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев (Максим Лунёв 90), Александр Тымчик, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко
Предупреждения: Максим Чех 44, Павел Полегенько 59, Даниил Игнатенко 66, Алексей Быков 88 - Евгений Чеберко 6, Владлен Юрченко 28, Михайло Перович 40, Богдан Леднев 45, Александр Тымчик 86, Виталий Вернидуб 88