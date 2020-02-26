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Шахтер готовил ответ Спортингу на "мышечной дисбаланс" Фернандо

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" обиделись

Шахтер готовил ответ Спортингу на "мышечной дисбаланс" Фернандо
Новина українською

Главному скауту донецкого "Шахтера" Жозе Боту в интервью изданию A Bolа вспомнили историю с бразильцем Фернандо, который первую часть сезона провел в аренде у португальского "Спортинга", однако не получил практики и недавно вернулся в "Шахтер".

В лиссабонском клубе намекали, мол у Фернандо проблемы с мышечным дисбалансом.

Я не думаю, что те слова, которые звучали со стороны "Спортинга", можно истолковать как обвинение "Шахтера" в сокрытии какой-либо информации. Считаю, что некоторым людям просто надо было защитить себя перед партнерами.

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Мы думали о том, чтобы выступить с официальным заявлением по этому поводу. Но в итоге после внутреннего обсуждения решили этого не делать. Можно сказать, мы поставили камень на эту тему.

Важно, чтобы Фернандо прогрессировал в "Шахтере", мы ему доверяем, - заверил начальник скаутской службы "горняков".

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В статье: Фернандо Спортинг (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Жозе Боту
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