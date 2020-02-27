Цыганков в заявке Динамо на матч с Днепром-1

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко объявил список игроков, которые попали в заявку на выездной матч 20-го утра УПЛ с "Днепром-1".

Отдельно следует отметить присутсвие в заявке хавбека Виктора Цыганкова, котоырй из-за травмы пропустил большую часть сборов и не был в заявке на матч 19-го тура с "Ворсклой" (2:1).

Всего в списке тренера 18 игроков:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан;

Защитники: Томаш Кендзера, Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко;

Полузащитники: Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Сергей Сидорчук, Миккель Дуэлунд, Карлос де Пена, Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков;

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

В Днепр команда вылетит сегодня вечером, а поединок состоится в пятницу 27 февраля и начнется в 19:00.