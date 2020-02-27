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Цыганков в заявке Динамо на матч с Днепром-1
Динамо отправилось на матч с Днепром-1
Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко объявил список игроков, которые попали в заявку на выездной матч 20-го утра УПЛ с "Днепром-1".
Отдельно следует отметить присутсвие в заявке хавбека Виктора Цыганкова, котоырй из-за травмы пропустил большую часть сборов и не был в заявке на матч 19-го тура с "Ворсклой" (2:1).
Всего в списке тренера 18 игроков:
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан;
Защитники: Томаш Кендзера, Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко;
Полузащитники: Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Сергей Сидорчук, Миккель Дуэлунд, Карлос де Пена, Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков;
Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.
В Днепр команда вылетит сегодня вечером, а поединок состоится в пятницу 27 февраля и начнется в 19:00.