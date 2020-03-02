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Экс-игрок сборных СССР и Украины удивился Шахтеру и назвал залог победы Зари
Увидел работу Юрия Максимова
Иван Гецко, бывший нападающий сборной Украины (1992-1997 лет) и СССР (1990), проанализировал матчи 20 тура УПЛ "Заря" - "Олимпик" (1:0) и "Ворскла" - "Шахтер" (1:0).
Не сомневаюсь, что "Заря" составит сильную конкуренцию "Динамо" в борьбе за второе место. Более того, считаю команду Виктора Скрипника в этой борьбе даже фаворитом. Ставлю на то, что по итогам чемпионата именно луганчане финишируют вторыми в таблице.
Матч с "Олимпиком" для луганчан вышел сложным, потому что дончане отлично провели зимние сборы, не проиграв ни одного матча. Но желание "Зари" вырвать 3 очка в этом матче сыграли важнейшую роль.
Матч в Полтаве Гецко называет одной из сенсаций тура.
Примечательно, что "Ворскла" не просто обыграла "Шахтер", случайно забив гол. Нет, наоборот, мяч полтавчан оказался результатом прессинга, давления группы атаки "Ворсклы" на оборону горняков. Даже после этого полтавчане не ставили "автобус", а продолжали атаковать и могли забивать еще.
"Ворскла" приятно удивила, видно, что Юрий Максимов проделал большую работу. Так что наш чемпионат радует сюрпризами. Уверен, весной будет еще много сенсаций. И "Ворскла" вполне может преподнести еще пару сюрпризов.
Что касается "горняков", то они удивили, слабо сыграв в организации игры, контроле мяча. "Ворскла" больше держала мяч. Также, на мой взгляд, по итогам ротации, которую провел Луиш Каштру, можно сделать вывод, что некоторые игроки не соответствуют уровню этой команды.