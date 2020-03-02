Экс-игрок сборных СССР и Украины удивился Шахтеру и назвал залог победы Зари

Иван Гецко, бывший нападающий сборной Украины (1992-1997 лет) и СССР (1990), проанализировал матчи 20 тура УПЛ "Заря" - "Олимпик" (1:0) и "Ворскла" - "Шахтер" (1:0).

Не сомневаюсь, что "Заря" составит сильную конкуренцию "Динамо" в борьбе за второе место. Более того, считаю команду Виктора Скрипника в этой борьбе даже фаворитом. Ставлю на то, что по итогам чемпионата именно луганчане финишируют вторыми в таблице. Матч с "Олимпиком" для луганчан вышел сложным, потому что дончане отлично провели зимние сборы, не проиграв ни одного матча. Но желание "Зари" вырвать 3 очка в этом матче сыграли важнейшую роль.

Матч в Полтаве Гецко называет одной из сенсаций тура.