Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча

Favbet-лига. Первый этап. 21-й тур

3 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:30

"Динамо" (Киев) - "Колос" (Ковалёвка)

Главный арбитр - Виталий Романов

Ассистенты: Александр Войтюк и Дмитрий Запороженко

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол >>

Телетрансляция - 2+2

Интернет-трансляция - UA-Футбол, 1plus1.video и FootballHub

Цифры и факты

"Колос" - один из трёх клубов, для которого турнирная борьба на первом этапе всё ещё важна. Ковалёвцы занимают шестую строчку в таблице, оторвавшись от "Мариуполя" и "Днепра-1" на четыре балла. В случае победы на "Олимпийском" во вторник, команда Руслана Костышина досрочно обеспечит себе место в ТОП-6. Кстати, от пятого места "чёрно-белые" отстают на восемь очков.

"Динамо" на выходных упустило вторую строчку, отдав её "Заре". Сейчас парни Михайличенко позади луганчан на один балл и опережают на три - "Десну",

"Колос" и "Заря" - единственные команды УПЛ, которые за два стартовых тура 2020 года набрали по шесть очков. Ковалёвцы сперва сенсационно (по факту и без учёта кадровых проблем у соперника) разобрались с "Александрией" 2:1, а на выходных, которые только завершились, в нервном бою взяли верх над "Карпатами" с тем же счётом.

у "Динамо" три балла за две игры. Киевляне в 19 туре в тяжелейшей битве оказались сильнее "Ворсклы" (опять-таки 2:1), а в пятницу в выездной встрече против "Днепра" уступили 1:3.

на старте 2020-го киевляне пропустили уже четыре гола. Хуже дела в УПЛ пока только у "Мариуполя", который пропускает гол в среднем каждые полчаса и уже шесть раз был вынужден вынимать мяч из сетки своих ворот.

лучший бомбардир "Колоса" в этом сезоне Евгений Смирный, но он сегодня на поле не выйдет из-за перебора жёлтых карточек.

матч первого круга между "Колосом" и "Динамо" проходил на "Оболонь-Арене" и завершился неоднозначной победой "бело-синих" 4:0. К 56 минуте счёт на табло был равный, однако затем после ошибки рефери и назначения пенальти игра повернулась в пользу "динамовцев", которые довели дело до рагрома.

Составы

"Динамо"

Не сыграют: Буяльский, Миколенко (оба - дисквалификация), Бурда (не в форме), Пиварич, Цитаишвили, Андриевский (все - игра за дубль)

Алексей Михайличенко остаётся верным себе: в первом туре зимы он "забыл" поставить на поле правого хавбека, а сейчас "потерял" обоих левых защитников, Миколенко из-за дисквалификации, а Пиварич отправился в дубль. Скорее всего, наставник найдёт выход в переводе на противоположную бровку Караваева, выпустив справа в обороне Кендзёру. Также ожидаем появления в старте Цыганкова, без которого "Динамо" очень туго.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Караваев, Шабанов, Попов, Кендзёра - Шепелев, Сидорчук - Вербич, Дуэлунн, Цыганков - Русин.

"Колос"

Не сыграют: Смирный (дисквалификация)

Руслан Костышин использовал идентичный состав в двух стартовых играх года, но на этот раз одно изменение всё-таки придётся внести: нужно найти замену Смирному. Скорее всего, его позицию в середине поля займёт Задоя, что позволит сохранить ту же схему, которая помогла "Колосу" одержать две победы в 2020-м.

Ориентировочный состав "Колос" (слева - направо): Волынец - Емец, Петров, Гавриш, Ефремов - Богданов, Ореховский - Морозко, Смирный, Ильин - Бондаренко.

Прогноз на матч Динамо - Колос Александра Рыженко

Ковалёвцы благодаря своему задору способны приятно удивить, что у них уже получалось в нынешнем сезоне. В двух стартовых играх года "Динамо" не показало ничего такого, что стало бы аргументом поставить на уверенную победу фаворита. Поэтому ожидаем, что хозяева выиграют, но гости в грязь лицом не ударят, уступив максимум в два гола.

Ставка: "Колос" с форой +2 за 1,92

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