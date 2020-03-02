Федецкий: Динамо уже не то. За эмблему клуба бьется только Сидорчук

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий высказал свое мнение о нынешнем положении дел в киевском "Динамо".

"Общая проблема топовых наших клубов – "Динамо" и "Шахтера" – это недоверие к своим футболистам. Лучше купить посредственного непонятного легионера, который будет получать хорошую зарплату и выходить на поле.

А наши перспективные игроки сидят на "банке", не попадают в заявку, ездят по арендам. Это – неправильно.

Супрягу стимулировали эмоции. Хотелось доказать своему клубу, что он действительно игрок хорошего уровня. Мы же видели, как он выступил на молодежном Кубке мира – и забивал, и отдавал.

Было бы доверие – Супряга раскрылся бы и в "Динамо". Зато поехал в аренду – и вот: минус три очка для киевлян, потеря второй позиции в таблице.

"Динамо" уже не то. По моему мнению, там остался только один футболист, который бьется за эмблему клуба – это Сидорчук. А большинство... Есть перспективный Цыганков, который, к сожалению, не готов, потому что не прошел зимние сборы. И много посредственных легионеров.

Наши ребята намного лучше, больше заслуживают попасть в основной состав, лучше знают клубные традиции и что это такое – бренд "Динамо", – сказал Федецкий.