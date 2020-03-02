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Федецкий: Динамо уже не то. За эмблему клуба бьется только Сидорчук

Премьер-лига
(2 голосов)

Артем считает, что тренерский штаб киевлян должен больше доверять украинцам

Федецкий: Динамо уже не то. За эмблему клуба бьется только Сидорчук
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий высказал свое мнение о нынешнем положении дел в киевском "Динамо".

"Общая проблема топовых наших клубов – "Динамо" и "Шахтера" – это недоверие к своим футболистам. Лучше купить посредственного непонятного легионера, который будет получать хорошую зарплату и выходить на поле.

А наши перспективные игроки сидят на "банке", не попадают в заявку, ездят по арендам. Это – неправильно.

Супрягу стимулировали эмоции. Хотелось доказать своему клубу, что он действительно игрок хорошего уровня. Мы же видели, как он выступил на молодежном Кубке мира – и забивал, и отдавал.

Было бы доверие – Супряга раскрылся бы и в "Динамо". Зато поехал в аренду – и вот: минус три очка для киевлян, потеря второй позиции в таблице.

"Динамо" уже не то. По моему мнению, там остался только один футболист, который бьется за эмблему клуба – это Сидорчук. А большинство... Есть перспективный Цыганков, который, к сожалению, не готов, потому что не прошел зимние сборы. И много посредственных легионеров.

Наши ребята намного лучше, больше заслуживают попасть в основной состав, лучше знают клубные традиции и что это такое – бренд "Динамо", – сказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Динамо (Киев) Андрей Федецкий
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Источник:
football24

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Комментарии (3)
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Tasha (Киев)
02.03.2020 в 21:45
Це футбол, тут не битися треба, а футбол грати) а в Динамо суцільне "біцца-бароцца")))
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+2
0
andyua (Kyiv)
02.03.2020 в 21:24
Мовчав би зелібоб...
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0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
02.03.2020 в 21:23
Багато посередніх легіонерів...Так їх усього 3-4 виходить в основі ДК: Вербич,Кендзера - гравці своїх збірних, а Дуелунд - гравець данської молодіжки. Кадірі, Бруно та Каргбо - ще невідомо що.
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0
-1

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