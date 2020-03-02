Буяльский: Сам не знаю, за что меня удалили. Монзуль сама не может объяснить

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:3).

"За что удалили? Так я сам не знаю. Монзуль сама не может объяснить", – сказал Буяльский.

Напомним, что Буяльский был удален уже на 6-й минуте матча за игру прямой ногой после просмотра VAR.