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Буяльский: Сам не знаю, за что меня удалили. Монзуль сама не может объяснить
Хавбек не понимает
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:3).
"За что удалили? Так я сам не знаю. Монзуль сама не может объяснить", – сказал Буяльский.
Напомним, что Буяльский был удален уже на 6-й минуте матча за игру прямой ногой после просмотра VAR.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
02.03.2020 в 23:33
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НеШахтьор (Донецьк)
02.03.2020 в 23:35
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