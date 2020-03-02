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Буяльский: Сам не знаю, за что меня удалили. Монзуль сама не может объяснить

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек не понимает

Буяльский: Сам не знаю, за что меня удалили. Монзуль сама не может объяснить
Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:3).

"За что удалили? Так я сам не знаю. Монзуль сама не может объяснить", – сказал Буяльский.

Напомним, что Буяльский был удален уже на 6-й минуте матча за игру прямой ногой после просмотра VAR.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Катерина Монзуль
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
02.03.2020 в 23:33
Идиот, прямой ногой кто играл??
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0
-1
НеШахтьор (Донецьк)
02.03.2020 в 23:35
Прямой? Покажи стоп-кадр з прямою ногою, не будь балаболом.
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