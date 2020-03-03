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Денис Олейник вспомнил, как Алиев прогуливал тренировки и выходил на игру у Рамоса

Премьер-лига
(2 голосов)

История с 2012-го

Денис Олейник вспомнил, как Алиев прогуливал тренировки и выходил на игру у Рамоса
Новина українською

Экс-футболист "Днепра" Денис Олейник рассказал о случае со времен, когда "Динамо" отдало Александра Алиева в аренду днепровской команде - тот перед матчем еврокубков взялся диктовать свои условия руководству команды и клуба.

Играем мы с АИКом шведским на выезде. Этот "мальчик" (Александр Алиев, - ред.) не пришел на тренировку за 2 дня до игры. Потому что он с "Динамо" Киев, а в "Днепре" ему день в день зарплату не дали. И говорит: "Я тренироваться не буду".

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Мы так переглянулись, мол, Саша Алиев может себе позволить такое ...Проходит два дня - приезжает в аэропорт, летит с командой и Рамос его ставит в состав!

Проходит месяц. Опять 1 число. Я смотрю: зарплата не пришла. Звоню Максу (переводчик Хуанде Рамоса, - ред.) и говорю утром: "Меня не будет, потому что не пришла зарплата". И говорю: "Если одному так можна делать, то все должно быть справедливо".

Однако через день Денис таки пришел на тренировку команды.

"И вот Рамос при всей команде спрашивает Дениса: "Зачем ты пришел на тренировку, если зарплата до сих пор не поступила ?", - вспомнил уже с ухмылкой Алиев.

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В статье: Денис Олейник Александр Алиев Хуанде Рамос АИК (Швеция) Днепр
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Источник:
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