Непонятная стратегия Каштру, Супряга все еще сырой для Динамо. Эксперты о 20-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста", "Мариуполя", а ныне футбольный эксперт Александр Севидов и экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек подвели итоги прошедшего 20-го тура чемпионата Украины

"Днепр-1" - "Динамо" 3:1

Конечно, раннее удаление на 4-й минуте у киевлян предопределило дальнейший ход событий в матче. Сейчас "Динамо" не настолько сильно, чтобы вдесятером обыгрывать днепрян. В первом тайме игра была абсолютна равной, почти без голевых моментов, и мяч, забитый на 45-й минуте, выглядел как-то нелогично. После перерыва минут 10-15 динамовцы действовали по инерции, а потом сложилось впечатление, что у них не было сил выходить в атаку, и не было группы поддержки впереди, начали образовываться большие разрывы между всеми линиями. Да и "Днепр-1" не предлагал ничего особенного. И тут Михайленко, увидев разбалансированность игры "Динамо", выпускает быстрого и свежего Супрягу, который может создать давление впереди. И это сработало. Только вышел – два касания мяча и два гола.

Для нападающего нужно оказаться в том месте, куда летит мяч, и это он продемонстрировал. А третий мяч забил, продавив защитников, воспользовавшись их ошибкой, убежал, вышел один на один и катнул технично круглого в сторону от вратаря. Нужно отдать должное, исполнение было на высшем уровне. Да, нападающий – несомненно талантливый, но, думаю, для киевского клуба еще сыроват, поэтому его и отправили в аренду в "Днепр-1". До этого мачта он тоже не был основным игроком в Днепре, выходя чаще на замену. А уж после хет-трика наверняка застолбит себе место в составе.

"Динамо" сыграло в защите безобразно, особенно это касается центральной пары Шабанов и Попов. Два гола были забиты по центру с их зоны, и третий по центру с выходом Супряги один на один. При такой невыразительной игре, для динамовцев ничейный результат были бы хорошим исходом, да и для днепрян также, но счастье свалилось неожиданно. Ведь не скажешь, что были сильнее. Ведь за полтора тайма, играя в большинстве, хозяева почти ничего не создали у ворот киевлян.

"Динамо" должно прибавлять от игры к игре, но мы этого не увидели. Ведь в предыдущем матче с "Ворсклой" хоть и победили, но осталось много вопросов о готовности команды после зимней паузы. И сейчас произошел провал. Команда просто не бежала, и это было особенно видно по Сидорчуку. Во втором тайме ему настолько тяжело было возвращаться после рейдов вперед, что казалось – уже конец чемпионата, игроки "наелись" футболом, и думают только об отдыхе. У динамовцев не хватает креатива впереди, мысли и последней передачи, которую может сделать Буяльский. А стараний одного Вербича пока мало. Вышел на замену Цыганков, но это бледная тень того лидера, которого мы видели. Видно, что ему еще надо набирать форму через игры. Хотя мог сразу же забить. Но видимо, это был день не "Динамо", а бенефис Супряги. Что настораживает, киевляне играли не с самыми сильными соперниками – "Ворсклой" и "Днепром-1". Пока игры нет, и как следствие теряют очки в борьбе за второе место. Александр Севидов.

"Десна" - "Мариуполь" 4:0

В первом тайме была достаточно нервная игра, и конечный счет наверное не отражает, того что происходило на поле. Два стандарта – два гола. У "Десны" это получилось, плюс третий мяч тоже со стандарта, только с весьма сомнительной "точки". Матч проходил с большим процентом брака со стороны обеих команд. "Десна" успокоилась и раскрепостилась только после третьего гола, и стала похожа на команду, которую мы привыкли видеть. Начали играть спокойно в пас, получались выходы из обороны в атаку.

Что еще ценного в активе Рябаконя, так это кадровые приобретения перед весенней частью сезона, это позволяет тренеру безболезненно варьировать составом. Если с "Шахтером" на флангах играли Картушов и Гуцуляк, то в этой игре их заменили безболезненно Калитвинцев и Кузик. И это серьезный козырь в руках у "Десны" в борьбе за Лигу Европы. А "Мариуполь" за матч фактически ничего не создал у ворот черниговцев, поэтому с такой игрой не могла команда рассчитывать хотя бы на ничью. Заслуженная победа хозяев, но, может быть, не с таким разгромным счетом для гостей. Александр Севидов.

"Львов" - "Александрия" 1:1

Выигрышная игра, превратившаяся для александрийцев ничейным результатом. В последние сезоны подопечным Шарана всегда тяжело даются матчи после долгих пауз перед началом или возобновлением чемпионата. Вспомним, как долго они раскачивались летом, показывая невыразительную игру, и лишь к осени в матчах Лиги Европы предстали во всей красе. Команда играла задорно, проявляя характер, и даже в проигранных поединках заслуживала лестных слов. И вот опять это все куда-то подевалось.

Если в предыдущем матче, где "Александрия" дома проиграла "Колосу", можно было бы сделать скидку на кадровые проблемы, не играли 6-7 основных игроков, то против "Львова" состав был приближенный к оптимальному. В первом тайме команды ничего не показали, играли в среднем темпе, без креатива и без моментов. К тому же, с большим браком в передачах, иногда элементарно "пороли" в простых ситуациях. Как пример – на 31-й минуте Запарожан сделал передачу в никуда, заставив Шарана от злости прыгать на месте, высказывая недовольство подопечному. Как чувствовал, что выигрышный матч может закончиться печально. К тому моменту "Александрия" вела в счете 1:0. Едва ли не первая осмысленная атака закончилась успехом. Последовал длинный заброс в штрафную соперника, где Банада продавил защитника и, выиграв борьбу, сбросил мяча на Мишенко и дебютант классным ударом слету забил. На этом команда и успокоилась. Больше внятных действий со стороны обеих команд не наблюдалось.

начале второго тайма соперники обменялись опасными ударами. Особенно впечатлил выстрел Гречишкина со штрафного под перекладину, но вратарь совершил сейв. Казалось, во втором тайме после удаления Татаркова "Александрия" сможет без проблем довести матч до победного конца. Только для этого нужно было сыграть с агрессией, включить скорости. Но гости были уверены, что можно продолжать играть не спеша, вальяжно и победа приплывет сама в руки. Только с этим были не согласны хозяева, подловив на контратаке александрийцев. Альваро, воспользовавшись ошибкой Шендрика и антуха, проскочил между ними, вышел один на один с вратарем и технично забил. Не создав за игру ни одного голевого момента, не показав ничего особенного, "Львов" дождался своего шанса, украв из-под носа победу у александрийцев, которые любезно подарили ничью подопечным Меликяна. Сергей Шебек.

"Колос" - "Карпаты" 2:1

Непростая победа для коваливцев, которую могли превратить в ничью. И виноваты были бы сами. Владели инициативой до 60-й минуты, еще в первом тайме забили два мяча, и могли спокойно без нервов довести матч до приемлемого результата. Но нужно отдать должное "Карпатам", что не смирились и боролись до конца. Матч показал, что два компонента сейчас превалируют у "Колоса" – это сумасшедшая самоотдача и эмоции. Когда какие-то из этих компонентов начинают иссякать, то команда моментально теряет нити игры. Это говорит, что у Костышина на самом деле не так много высококлассных футболистов.

За минут 25 до окончания игры "Карпаты", воспользовавшись усталостью хозяев, начали прибирать инициативу в свои руки, появились моменты, и в одном из эпизодов гости сократили счет. А последние компенсированные минуты, могли для "Колоса" превратится в неприятность, а "Карпатам" могли принести спасительное очко. Вот где нужен VAR, после просмотра которого, арбитр мог бы решиться указать на "точку" за игру рукой. И как тут не согласится с мнением многих тренеров: все должны быть в равных условиях. Или VAR для всех, или ни для кого. Ведь "Карпаты" борются за выживание и каждое очко для них как "золотое", они находятся сейчас в стрессовом состоянии. Александр Севидов.

"Заря" - "Олимпик" 1:0

Перед возобновлением чемпионата мы говорили, что "Олимпик" может побороться за первую шестерку, а теперь по происшествию двух туров можно констатировать, что будут бороться за выживание. В течение 75-и минут на поле была одна команда – это "Заря". В первом тайме при тотальном доминировании луганчан они создали один по настоящему голевой момент, где Юрченко после пострела справа с шести метров умудрился не попасть в ворота. "Олимпик" тут же ответил, упустив шанс забить. Дегтярев головой пробил в руки вратарю.

половина проходила в том же ключе, хозяева атаковали, гости всей командной защищались, постоянно находясь за линией мяча. И лишь в конце игры, когда уже не было куда деваться, "Олимпик" напомнил о своем присутствии на поле. Им пришлось атаковать, понимая, что нет разницы, с каким счетом проигрывать. И в концовке могли вырвать нужную ничью, создав два момента, чтобы забить. Но ведь могут когда надо, показав, что есть потенциал для атаки. Только так нужно играть не последние 5-7 минут, а с самого начала матча. До пропущенного мяча они не создали ни одной осмысленной атаки, думая только, как не пропустить, окопавшись в обороне. "Заря" была сильнее соперника, выиграла игру, где-то с долей везения, когда беспечно играла в обороне, позволив сопернику создать моменты. Но все время везения не будет. Бороться за Лигу чемпионов и иметь у своих ворот столько моментов – это не позволительно. Думаю, Виктор Скрипник получил пищу для размышления. Александр Севидов.

"Ворскла" - "Шахтер" 1:0

Абсолютно заслуженная победа полтавчан без всяких скидок на то что "Шахтер" играл полурезервным составом, это проблема "горняков". Команда билась на поле, показав характер. На фоне прошлогоднего чемпиона и без пяти минут настоящего сложилось впечатление, что полтавчане борются не за выживание, а за призовые места. Анализируя игру "Шахтера", можно констатировать, что без Степаненко была полностью проиграна борьба в центре поля, где Скляр и Пуцлин "перекусили" игроков "Шахтера" в середине поля. У донетчан не нашлось ни одного лидера, кто мог бы вести игру, а Марлос один "в поле не воин". Поставили вперед Дентиньо, но он сыграл на очень низком уровне. При атаках "Шахтера" насыщение в штрафной площадке полтавчан равно было одному игроку. И как они хотели отыграться? А почему бы не дать шанс с первых минут сыграть Сикану, тому же Вакуле? Непонятная стратегия Каштру. Может, существует лимит на бразильцев в "Шахтере"?

вот работа Максимова приносит свои плоды. В первой игре с "Динамо", где полтавчане ни в чем не уступили киевлянам, пропустив лишь на последних минутах, могли рассчитывать на ничью. А в этой игре выстрелили, оставив очень хорошее впечатление, именно по-футбольному. Команда грамотно построила игру от обороны, а затем хорошо выходила в атаку, не раз создавая проблемы у ворот "горняков", могла забить не один мяч. Да, класс "Шахтера" выше, чем у полтавчан, но мы увидели, как может бесстрашие, игровая дисциплина и самоотдача побить и превзойти класс. "Ворскла" добыла стратегически архиважную победу, и она не случайна. Своей игрой команда это показала и доказала. Александр Севидов.