Бондаренко ответил на вопрос о новой позиции на поле в Шахтере

Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко дебютировал в главной команде в матче 20 тура УПЛ с "Ворсклой" (0:1).

19-летний футболист вышел в той игре на замену.

Хотелось победить, но, в свою очередь, рад что тренерский штаб позволил дебютировать в такой непростой игре... Не могу говорить об указаниях тренера, главным моим заданием было усилить команду.

Артема спросили о позиции, на которой ему комфортнее играть - на фланге или в центре поля, ведь с недавних пор его переместили с позиции правого вингера на место центрального атакующего, а то и опорного хавбека.