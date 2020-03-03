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Бондаренко ответил на вопрос о новой позиции на поле в Шахтере
С фланга в центр поля
Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко дебютировал в главной команде в матче 20 тура УПЛ с "Ворсклой" (0:1).
19-летний футболист вышел в той игре на замену.
Хотелось победить, но, в свою очередь, рад что тренерский штаб позволил дебютировать в такой непростой игре... Не могу говорить об указаниях тренера, главным моим заданием было усилить команду.
Артема спросили о позиции, на которой ему комфортнее играть - на фланге или в центре поля, ведь с недавних пор его переместили с позиции правого вингера на место центрального атакующего, а то и опорного хавбека.
Бондаренко комфортно там, где его ставит тренер. Меня используют на разных позициях, поэтому я готов помогать команде везде, для меня это своеобразный вызов.