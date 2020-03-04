Динамо рассталось с 22-летним голкипером - источник

22-летний вратарь "Динамо" Владимир Маханьков покинул киевский клуб на правах свободного агента.

Как сообщает Телеграм-канал "Динамо Киев Inside", контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Маханьков является воспитанником "Динамо", играл за юношеские и молодежные команды киевского клуба, но за первую команду киевлян так и не дебютировал.

Также кипер выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.