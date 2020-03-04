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Динамо рассталось с 22-летним голкипером - источник

Премьер-лига
(2 голосов)

Кипер так и не смог пробиться в первую команду

Динамо рассталось с 22-летним голкипером - источник
Новина українською

22-летний вратарь "Динамо" Владимир Маханьков покинул киевский клуб на правах свободного агента.

Как сообщает Телеграм-канал "Динамо Киев Inside", контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Маханьков является воспитанником "Динамо", играл за юношеские и молодежные команды киевского клуба, но за первую команду киевлян так и не дебютировал.

Также кипер выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Маханьков
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
04.03.2020 в 19:44
Скоро в ДК вообще никого не останется кроме Суркиса и Михайличенко ...
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0
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
04.03.2020 в 19:34
О! Чувствую скоро в сборной новый вратарь появится)
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
04.03.2020 в 19:49
Не говори. Чем больше молодняка из Киева уйдёт, тем сильнее сборная в будущем:))
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0
-1

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