Алиев: Шацких с баранами учился в футбол играть. Бай, Байочек, Узбекистон

Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев высказал свое мнение о фильме "Неизвестное Динамо".

"Смотрел фильм, очень понравился. Классный. Все, как настоящее. Думаю, зрителям понравится. Там все, Романыч (Лужный)тот же.

Конечно, этот ходит там, который с баранами учился в футбол играть. Бай, Байочек, (прозвище Шацких) Узбекистон.

А так фильм мне очень понравился. Романыч, как обычно. Как Хацик (Хацкевич) себя ведет. Я это видел, когда он еще в "Динамо-2" был.

Реально интересно было на Байка посмотреть, как он ведет себя в раздевалке. Ходит там, опустив голову. Но там все, наверное, уважают тренеров", – сказал Алиев.