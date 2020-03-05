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Алиев: Шацких с баранами учился в футбол играть. Бай, Байочек, Узбекистон

Премьер-лига
(1 голосов)

Алиев с удовольствием посмотрел фильм про Динамо

Алиев: Шацких с баранами учился в футбол играть. Бай, Байочек, Узбекистон
Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев высказал свое мнение о фильме "Неизвестное Динамо".

"Смотрел фильм, очень понравился. Классный. Все, как настоящее. Думаю, зрителям понравится. Там все, Романыч (Лужный)тот же.

Конечно, этот ходит там, который с баранами учился в футбол играть. Бай, Байочек, (прозвище Шацких) Узбекистон.

А так фильм мне очень понравился. Романыч, как обычно. Как Хацик (Хацкевич) себя ведет. Я это видел, когда он еще в "Динамо-2" был.

Реально интересно было на Байка посмотреть, как он ведет себя в раздевалке. Ходит там, опустив голову. Но там все, наверное, уважают тренеров", – сказал Алиев.

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В статье: Олег Лужный Александр Алиев Максим Шацких Динамо (Киев)
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Источник:
Youtube-канал Миля

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Комментарии (1)
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Камонплей
05.03.2020 в 19:03
що я до біса тільки що прочитав...
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