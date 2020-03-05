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Алиев: Шацких с баранами учился в футбол играть. Бай, Байочек, Узбекистон
Алиев с удовольствием посмотрел фильм про Динамо
Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев высказал свое мнение о фильме "Неизвестное Динамо".
"Смотрел фильм, очень понравился. Классный. Все, как настоящее. Думаю, зрителям понравится. Там все, Романыч (Лужный)тот же.
Конечно, этот ходит там, который с баранами учился в футбол играть. Бай, Байочек, (прозвище Шацких) Узбекистон.
А так фильм мне очень понравился. Романыч, как обычно. Как Хацик (Хацкевич) себя ведет. Я это видел, когда он еще в "Динамо-2" был.
Реально интересно было на Байка посмотреть, как он ведет себя в раздевалке. Ходит там, опустив голову. Но там все, наверное, уважают тренеров", – сказал Алиев.