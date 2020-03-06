Динамо отправилось на матч с Александрией без Цыганкова

В субботу, 7-го марта, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины между "Александрией" и киевским "Динамо". Матч пройдет в Александрии на КСК "Ника"

В состав "бело-синих" не попал один из главных игроков команды Виктор Цыганков. Как сообщает официальный сайт клуба, в список футболистов, на которых Алексей Михайличенко рассчитывает в предстоящем поединке, вошли:

Голкиперы: Бущан, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Дуелунд, Буяльский, Кадири, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль.