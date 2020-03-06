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Динамо отправилось на матч с Александрией без Цыганкова

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок пропустит этот матч

Динамо отправилось на матч с Александрией без Цыганкова
Новина українською

В субботу, 7-го марта, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины между "Александрией" и киевским "Динамо". Матч пройдет в Александрии на КСК "Ника"

В состав "бело-синих" не попал один из главных игроков команды Виктор Цыганков. Как сообщает официальный сайт клуба, в список футболистов, на которых Алексей Михайличенко рассчитывает в предстоящем поединке, вошли:

Голкиперы: Бущан, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Дуелунд, Буяльский, Кадири, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Виктор Цыганков
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (4)
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Hanter44 (Baburka)
06.03.2020 в 18:18
А кто же тогда будет признан лучшим по окончании тура?????
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Ди (Киев)
06.03.2020 в 17:25
Интересно было бы узнать причину.
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Лекарь (село Дарница)
06.03.2020 в 15:55
Хм, без Де Пены и Цыганкова. Прикольненько
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Evgenariys (Чернигов)
06.03.2020 в 15:39
задрал
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