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Динамо отправилось на матч с Александрией без Цыганкова
Игрок пропустит этот матч
В субботу, 7-го марта, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины между "Александрией" и киевским "Динамо". Матч пройдет в Александрии на КСК "Ника"
В состав "бело-синих" не попал один из главных игроков команды Виктор Цыганков. Как сообщает официальный сайт клуба, в список футболистов, на которых Алексей Михайличенко рассчитывает в предстоящем поединке, вошли:
Голкиперы: Бущан, Бойко;
Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;
Полузащитники: Дуелунд, Буяльский, Кадири, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Караваев;
Нападающие: Русин, Соль.