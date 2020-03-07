Алексей Михайличенко: Матч с Александрией по своему настрою был сродни кубковому

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал выездную победу над "Александрией" в рамках 22-го тура УПЛ.

— Результат сегодняшнего матча был очень важным моментом в итоговом распределении мест в первой "шестерке". Мы имели возможность вернуть себе вторую позицию, и очень хотели этого добиться. Исходя из этого и строилась игра. Конечно, "Александрия" не меньше нашего хотела победить, так что матч по своему настрою был сродни кубковому. Хотя, с "Александрией" мы и в Кубке Украины тоже будем играть буквально через несколько дней. Но таково расписание.

— Сегодня "Динамо" играло без VAR. Каковы ощущения в сравнении с предыдущими поединками?

— Трудно оценить. Я недавно затронул тему VAR, и не все поняли, о чем я хотел сказать. Начали появляться какие-то статьи об этом... А я ведь хотел лишь озвучить свое мнение о том, что или необходимо вводить VAR на всех без исключения матчах, или вообще не нужно его вводить. Главный принцип соревнований подразумевает равные условия для всех команд. Это не критика с моей стороны, а просто мои мысли по данной теме.

Точно также у меня есть мнение, что в двух последних турах первого этапа чемпионата Украины, когда решается распределение мест в "шестерках", все матчи должны проходить в один день и начинаться в одинаковое время. По той же причине: все команды должны находиться в равных условиях, а телевидение не должно влиять на регламент соревнований. Но, может, я ошибаюсь.

— Почему на сегодняшний матч вы не взяли Виктора Цыганкова?

— Витя пока еще не готов физически на сто процентов. Это совершенно точно. После того, как он в прошлом туре провел на поле 90 минут, его физическое состояние не позволило ему принимать участие в сегодняшнем поединке. Схожая ситуация и по Шапаренко: он приехал с нами на сегодняшний матч, но почувствовал простуду, его забеспокоило горло, и мы не смогли сегодня его задействовать.

— Как вы восприняли дисквалификацию Беседина?

— Думаю, подобный вопрос нужно, в первую очередь, задавать самому Артему. А мы все, конечно, эту информацию восприняли с огромным сожалением. Всё-таки до последнего надеялись, что, может, всё обойдется. Но, что случилось, то случилось. Это надо принять как должное. Конечно, это потеря для нас, но мы желаем Артему, чтобы он не падал духом, а терпел всё то время, которое предписано ему вердиктом. А мы будем его всесторонне поддерживать.