При счете 1:2 в ворота Динамо не был назначен пенальти, а Сидорчук ошибочно избежал удаления

Юрий Можаровский в матче "Александрия" - "Динамо" был далек от идеального судейства. Главной проблемой опытного рефери эксперт Мирослав Ступар называет непоследовательность, которой Можаровский, возможно, повлиял на ход игры.

Алексей Довгий закономерно получил свое удаление. К первой желтой карточке нет вопросов, да и вторая – не дискуссионная. Алексей сыграл опасно, коснувшись бутсой головы Попова и привезя пенальти на свои ворота. Но если бы арбитр был последовательным, то второе предупреждение принадлежало вынести и Сергею Сидорчуку на 62-й минуте. Капитан "Динамо" хотел сыграть в мяч, Ситало сыграл на опережение, а Сидорчук сыграл так, как Довгий сыграл против Попова – не думая о безопасности соперника. Это желтая карточка, которая для Сидорчука была бы второй в поединке.

А через несколько минут, уже при счете 1:2, Ситало старался замкнуть фланговую подачу, а Шабанов откровенно руками завалил оппонента, не дав тому сыграть в мяч. Эксперт объяснил природу ошибки с не назначенным пенальти за этот фол: Юрий Можаровский не успел сместиться на диагональ, а рассматривал эпизод по центру. И поле зрения ему перекрывал Сидорчук (который, кстати, уже должен был быть удален). Мог ли Можаровскому помочь ассистент – это уже другой вопрос. Мог помочь VAR, но мы все знаем о том, почему система не работала на этом матче. Вот и имеем две судейских ошибки, без которых, вероятно, поединок сложился бы иначе.

Добавим, что "Динамо" победило "Александрию" 3:1 и вернуло себе второе место турнирной таблицы.