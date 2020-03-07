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При счете 1:2 в ворота Динамо не был назначен пенальти, а Сидорчук ошибочно избежал удаления

Премьер-лига
(2 голосов)

Со слов Мирослава Ступара

При счете 1:2 в ворота Динамо не был назначен пенальти, а Сидорчук ошибочно избежал удаления
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Юрий Можаровский в матче "Александрия" - "Динамо" был далек от идеального судейства. Главной проблемой опытного рефери эксперт Мирослав Ступар называет непоследовательность, которой Можаровский, возможно, повлиял на ход игры.

Алексей Довгий закономерно получил свое удаление. К первой желтой карточке нет вопросов, да и вторая – не дискуссионная. Алексей сыграл опасно, коснувшись бутсой головы Попова и привезя пенальти на свои ворота. Но если бы арбитр был последовательным, то второе предупреждение принадлежало вынести и Сергею Сидорчуку на 62-й минуте. Капитан "Динамо" хотел сыграть в мяч, Ситало сыграл на опережение, а Сидорчук сыграл так, как Довгий сыграл против Попова – не думая о безопасности соперника. Это желтая карточка, которая для Сидорчука была бы второй в поединке.

А через несколько минут, уже при счете 1:2, Ситало старался замкнуть фланговую подачу, а Шабанов откровенно руками завалил оппонента, не дав тому сыграть в мяч. Эксперт объяснил природу ошибки с не назначенным пенальти за этот фол: Юрий Можаровский не успел сместиться на диагональ, а рассматривал эпизод по центру. И поле зрения ему перекрывал Сидорчук (который, кстати, уже должен был быть удален). Мог ли Можаровскому помочь ассистент – это уже другой вопрос. Мог помочь VAR, но мы все знаем о том, почему система не работала на этом матче. Вот и имеем две судейских ошибки, без которых, вероятно, поединок сложился бы иначе.

При счете 1:2 в ворота Динамо не был назначен пенальти, а Сидорчук ошибочно избежал удаления - изображение 1

Добавим, что "Динамо" победило "Александрию" 3:1 и вернуло себе второе место турнирной таблицы.

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В статье: Динамо (Киев) Мирослав Ступар ФК Александрия
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Комментарии (42)
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НеШахтьор (Донецьк)
07.03.2020 в 21:04
Чому мовчить про порушення на Буяльскому, яке арбітр взагалі!!! не зафіксував? А там зрив атаки, ЖК, яка для того гравця друга...
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0
0
НеШахтьор (Донецьк)
07.03.2020 в 21:03
Старий маразматик. Там максимум, це вільний удар. І ніякого вилучення, д0вб0дятел
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+1
0
Geels (Severodonetsk)
07.03.2020 в 20:59
Довгого можно было удалять в первом тайме за два подряд нарушения ( как бы ). Пенальти левый , там опасная игра была со стороны жёлтого , который играл головой у газона . Вообще был тяжёлый матч , Каддири и Пиварич неплохо вошли , даже не ожидал....
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+2
0
avatar
waleo (Киев)
07.03.2020 в 20:42
на крото кАнале сказали хорошее судейство.Динамофобы оргазма не получили. Бывает)))
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+5
-1
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:43
всеравно им мало ) а то шо судейство сказали ок, ну так пеналь не вытянул того и так )
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+4
-1
Лекарь (село Дарница)
07.03.2020 в 20:29
По-моему, эксперт уже начал отмечать "международный женский день". Причем, отмечать начал еще вчера.
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+11
-1
ysebe1970 (Бровары)
07.03.2020 в 20:34
Да этот эксперт в свое время сам чудил..
Ответить
+3
-1
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:26
нога опасно когда выше пояса, как у Али, но когда как у ДК по низу Сидор выносил - то бред! И таких против ДК было еще 2-3 омента, когда выносили мяч а давали ЖК
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+5
-2
Djon (Киев)
07.03.2020 в 20:24
Всех болельщиков Динамо с победой!Удаление справедливо на 100 %.Первый пенальти левый.По-этому и справедливо, что второй не дали.Всем недоброжелателям Динамо звучит песня группы Ленинград "Дорожная".
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+6
-3
Антикасаб (Феодосія)
07.03.2020 в 20:35
Ехай на йух, джон)))
Ответить
+1
-2
Djon (Киев)
07.03.2020 в 20:40
Ох сепарсня бесится. Не лопни рашик.
+1
-3
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:42
беда что все пишут с левых акков которым 5 дней )) и там все герои )))
+3
-2
Антикасаб (Феодосія)
07.03.2020 в 20:59
А чё ты бесишься, сепарок джон?))
0
0
Антикасаб (Феодосія)
07.03.2020 в 21:00
А у тебя не левый аккаунт, герой подольский?)))
Ответить
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:24
слепым: в этом матче Алю тянули по-полной!
Ответить
+3
-7
Антикасаб (Феодосія)
07.03.2020 в 20:35
Ты, феерический далпаёп, хоть игру смотрел? Или лишь бы ротиком пукнуть? Кого тянул питарас со свистком - так это мусоров
Ответить
+2
-4
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:40
ти хворе?? если пеналь за вынос - то я хз ..
+3
-2
Антикасаб (Феодосія)
07.03.2020 в 21:01
Хворого твоя мамця в хліву висрала й назвала його сашаХМ))
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:22
какие удаление пенаи и т.д.?? о чем опус?? челове ниже пояса ногой махнулд за то пеналь??? че за бреддд?? тянут как могут ШД я понимаю .. но с таким разрывом куда??
Ответить
+6
-3
Коуч-неуч (Надворная)
07.03.2020 в 20:24
Тянут уже ДК от позора
Ответить
+4
-7
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:40
ти хворе??
+3
-2
SSFC (Белозерье)
07.03.2020 в 20:15
Вискочив із за спини, на рівні коліна, грати головою...а що він хотів, на такій висоті захисники грають лише ногами. Пенальті лівий 100%, другий епізод з Шабановим повинна була бути точка, але її реалізували до цього. Все зійшлось.
Ответить
+5
-2
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:23
а Шабанов шо сделал??? там и на Буе была красная за срыв а там и свистка не былор ))
Ответить
+2
-2
SSFC (Белозерье)
07.03.2020 в 20:31
Ну там явно він тримав, це об'єктивно. На Буяльському лише сліпий арбітр міг не побачити фолу...але це чомусь сталось)
+3
-1
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:39
во-во а в программе анлов будет разбор для дебилоедов где отбелят !) )
+3
0
Антикасаб (Феодосія)
07.03.2020 в 21:01
Всі дебілоїди на Профутбол збираються
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
07.03.2020 в 20:15
Молодцы мужики. Ох и начудил. Причина одна - перепуг. А Катя плохая ,смотрит ВАР и не понимает мужской футбол...)))) зато тут всё понятно ...
Ответить
+1
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.03.2020 в 20:12
Можар был обязан удалять Сидорчука. Почему не удалил-можно только догадываться...
Ответить
+5
-6
ysebe1970 (Бровары)
07.03.2020 в 20:23
За что .. Что ударил по мячу а игрок соперника ударился головой об его ботинок..
Ответить
+3
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.03.2020 в 20:26
Так если там не было нарушения- почему пенальти поставил?
+2
-5
Лекарь (село Дарница)
07.03.2020 в 20:30
Патамушта это Можаровский.
+4
-2
ysebe1970 (Бровары)
07.03.2020 в 20:31
А я откуда знаю.. Свистел то не я... В эпизоде с Буяльским там нарушение и желтая за срыв атаки но судья забыл свиснуть..
+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
07.03.2020 в 20:32
Короче,Можаровский не соответствует уровню УПЛ. Почему он до сих пор судит....
+4
-1
ysebe1970 (Бровары)
07.03.2020 в 20:38
Потому что другие так же судят.
+3
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
07.03.2020 в 20:07
Подфартило бобрикам
Ответить
+3
-5
Антикасаб (Феодосія)
07.03.2020 в 20:11
Бобрики-мусора - они такие
Ответить
+3
-7
Djon (Киев)
07.03.2020 в 20:20
А адесце и сепарам по жизни не фартит.
+5
-3
Антикасаб (Феодосія)
07.03.2020 в 20:32
Джон, ты феерический далпаёп
+3
-2
alktus (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:06
А про абсолютно левый назначенный пенальти ни слова. Как показательно.
Ответить
+9
-3
Антикасаб (Феодосія)
07.03.2020 в 20:11
А про абсолютно левое удаление, которое поломало всю игру?
Ответить
+3
-8
Djon (Киев)
07.03.2020 в 20:18
Ты дурак? Удаление 100%. Там и прямую красную давать можно было. Удар ногою в голову.
+5
-4
Антикасаб (Феодосія)
07.03.2020 в 20:31
Джон, ипать ты даун
+1
-6

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